Экс-президент ФК «Локомотив», где играл Кокорин: «У Саши никогда не было внутреннего стержня!»

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-10T17:48:51+03:00

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Бывший президент ФК «Локомотив» Николай Наумов помнит Кокорина 16-летним подростком, которого из родного клуба увели большими деньгами – пренебрежение к обществу сформировалось у футболиста уже тогда. Когда мы спросили Николая Алексеевича о драке Мамаева и Кокорина в столичном кафе, спортивный функционер вздохнул: «Я нисколько не удивлен случившемуся».

Николай Наумов сразу же вспомнил предыдущий громкий скандал с участием Александра Кокорина.

- После провального чемпионата Европы, когда он засветился в клубе «Твига» с шампанским, мне тоже звонили. Я тогда сказал, что история в Монте-Карло – цветочки. Дальше будет хуже. Помню Сашу с юных лет - при огромном таланте у него нет внутреннего стержня. Не заложили в нем этого, не воспитали. Поэтому влияние окружения сказывается пагубно. Когда я стал президентом «Локомотива», Кокорину не было еще семнадцати, мы вели переговоры о заключении контракта.

- С кем?

- С его отчимом – Кириллом Логиновым. Он был у Кокорина агентом. Который в ответ на предложенные нами финансовые условия фыркнул: «Я в «Динамо» на нем в несколько раз больше заработаю». Такие ценности, видимо, были у них в семье: «Я на нем заработаю». Ну, идите и зарабатывайте, разговор окончен, ответил ему. Мальчик еще ни одного сбора с основным составом не провел, я уж не говорю о матчах – ни одного сбора даже. А Логинов требовал для него зарплату основного игрока. Большие деньги на раннем этапе, влияние отчима, каких-то странных друзей, к печальному итогу и привели. Закономерному итогу. Это же не могло случиться с Игорем Акинфеевым или Сергеем Игнашевичем, например. А должно было произойти с Кокориным и Мамаевым. Который, я уверен, в их паре лидер.

- В футбольной школе «Локомотива» Кокорин проявлял агрессию?

- Нет. Алкоголем или баловством какими-то прихотропными веществами он тоже не увлекался. Зато свое «я» выпячивал. Я – самый лучший, самый исключительный – это с ним было всегда. Противная черта. Наверное, и жизнь в общежитии, с 12 до 17 лет на воспитании Саши сказалось отрицательно.

- Вспоминая похождения футболистов, люди считают, что они и в этот раз уйдут от наказания.

- Только не в этот раз! Нанесение телесных повреждений в драке, оскорбления по национальному признаку и опьянение, как отягчающие обстоятельства, – очень серьезные преступления, чтобы рассчитывать даже на условный срок. Если их драку будут квалифицировать по той статье, на которой настаивают адвокаты потерпевшего, это до восьми лет. Плюс – мощнейший резонанс. О похождениях футболистов уже знает вся страна, каждый шаг развития событий отслеживается ежечасно. И еще глубочайший имиджевый урон, который выходки Кокорина с Мамаевым нанесли российскому футболу. Особенно их клубам – «Зениту» и «Краснодару».

- Какие футбольные санкции ожидают игроков?

- По моим данным, возможен вариант и пожизненной дисквалификации. Но много здесь зависит от хода следствия и вердикта судьи. Если они получат реальный срок, даже на 2-3 года, контракт автоматически расторгнут – «Зенит» же не будет ждать возвращения Кокорина из тюрьмы. А его карьера, как минимум на этом уровне, будет завершена и без специальных футбольных санкций.

- Вы хоть работали с ним давно и все же знаете Александра. О чем он мог думать, когда бил человека стулом по голове?

- Он вообще не думал. Проскочить в мыслях у него могло: «кто это посмел мне, великому Кокорину, перечить». Мамаева я почти не знаю, а Сашу знаю – плохим человеком его назвать нельзя. Но подчеркну, нет у него стержня, потому адекватно оценить свои поступки и последствия не способен. Потому и влиянию поддается легко.

- В четверг «Зенит» собирается на тренировки после трех выходных. Как оцениваете вероятность, что вскоре к команде присоединится и Кокорин?

- В пять процентов. Думаю, cвою карьеру друзья-хулиганы завершили. Спасти их может лишь готовность потерпевшей стороны пойти на мировую.

- Это реально после таких избиений и оскорблений?

- Адвокаты футболистов постараются этого добиться. И окажись пострадавшими непубличные люди, вероятность замять конфликт и избежать строгого наказания законом оказалась бы выше. Но в кафе Кокорин с Мамаевым избивали человека непростого – Денис Пак высокопоставленный чиновник из министерства, известный и влиятельный человек. И, думаю, небедный. В случае примирения с обидчиками его накрыла бы волна брезгливых усмешек. Что ради денежной компенсации он согласился оградить одурманенных безнаказанностью хулиганов от возмездия законом: «теперь тебе за деньги можно морду бить». А имидж для Пака очень важен. Поэтому – нет, не верю, что он согласится заключать с футболистами досудебное соглашение.

- В начале разговора вы сказали, что этому проишествию не удивлены. Что-то к нему располагало?

- Конечно! Безнаказанность. Я два года назад, после гуляний Кокорина с шампанским в «Твиге», говорил, что не увидев никаких последствий, Саша выводов не сделает. Ну поругали его в прессе, отстранили на недельку от основного состава, ну заставили потом извиниться. Но у него и тогда был рот до ушей – он извинялся, смеясь: «мол, я же знаю, что последствий не будет». А теперь последствия будут. Жаль. Все-таки молодой парень в расцвете футбольной карьеры. Но свою карьеру в «Зените» он завершил. Это как минимум.

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