СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-10T09:22:26+03:00

Пока Кокорин дрался в Москве, его гражданская жена лежала в больнице с ребенком. Фото: Александр ГЛУЗ

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Семья – дело десятое, так видимо посчитал Александр Кокорин, когда отправился гулять в Москву со своим другом детства Павлом Мамаевым. Пока приятели куролесили по столичным заведениям, гражданская жена нападающего «Зенита» лежала в больнице с их маленьким сыном. Об этом журналистам рассказал отец Дарьи Валитовой.

- Она с пятницы в больнице, у ребенка была температура в 40 градусов. Теперь из-за скандала будет переживать, а ведь она кормящая мать! – приводит слова Руслана Валитова «Московский комсомолец».

Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова. Фото: instagram.com/dariavalitova

При этом раньше никаких претензий к самому Кокорину его тесть не имел. По словам мужчины, он считал зятя абсолютно непьющим человеком, но теперь даже не знает, что думать. После инцидента он намерен поговорить с родителями Александра, с которыми обычно не общается.

Надо сказать, что Александр Кокорин, играющий за петербургский «Зенит» и его гражданская жена Дарья Валитова постоянно живут в Северной столице, тогда как мама и папа футболиста остались на его родине – в Валуйках Белгородской области, а отец девушки – москвич.

Напомним, что в понедельник, 8 октября, стало известно о драке в кафе и избиении человека у одного из столичных клубов, в котором самое активное участие принимали игрок «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев.

Позднее полиция Москвы завела дело по статье «Побои» в отношении спортсменов, а обоих «героев» уже вызвали на допрос. Отреагировали на скандал и в клубах. «Краснодар» уже заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» пообещал наказать Кокорина и изъял футболки с его фамилией из интернет-магазина.