Мобильный интернет «МегаФона» в Твери разогнался до скоростей LTE Advanced

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-10T16:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты компании «МегаФон» запустили на базовых станциях Твери технологию LTE Advanced. В первые же недели пользователями сверхскоростного мобильного интернета стали 20% абонентов, живущих в зоне действия модернизированной сети четвертого поколения.

LTE Advanced - наиболее продвинутая версия технологии связи четвертого поколения. Главное преимущество обновленной сети - принципиально иные скорости мобильного интернета, которые превосходят возможности «обычного» 4G-доступа практически в десять раз. Максимальные скорости в LTE-A превышают 200 Мбит/c.* Для клиентов «МегаФона» это означает гораздо больший комфорт при использовании услуги передачи данных. Так, загрузка фильма объемом 1,4 Гб в LTE-A занимает менее одной минуты, на закачку 10 песен отличного качества потребуется чуть более 10 секунд. Видео в HD- и FullHD-качестве можно смотреть онлайн без каких-либо задержек звука и изображения, в том числе на МегаФон.ТВ - удобном сервисе для просмотра фильмов, сериалов, телевизионных каналов и различных передач в высоком качестве на различных устройствах.

- Пока далеко не все наши клиенты имеют мобильные устройства с поддержкой LTE-A, но мы всегда строим сеть «на вырост», предлагая технологические возможности, которые однозначно будут востребованы в ближайшем будущем. Все больше абонентов смотрят онлайн-видео, работают с «тяжелым» контентом, поэтому скорости LTE Advanced уже привлекают пользователей, - рассказывает директор Тверского отделения компании «МегаФон» Андрей Гондарь. - Менее чем за месяц в тех районах, где запущена технология LTE-A, каждый пятый абонент отмечен в обновленной сети.

Новые скорости мобильного интернета доступны владельцам LTE-A-устройств в большинстве районов областного центра, а также ряде близлежащих населенных пунктов - в Чуприяновке, Эммаусе, Аввакумово и других.