«Раньше приходили белки, а теперь пришла...»: Сергей Шнуров «привел в ЗАГС сову»

10 Окт. 23:55 2018-10-11T00:13:49+03:00

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Земля слухами полнится. И самый главный и обсуждаемый персонаж этой недели (за исключением, конечно, нескольких боев с участием Кокорина с Мамаевым и Хабиба с Макгрегором) - невероятный хайпожор Сергей Шнуров.

Да, заставил лидер "Ленинграда" поговорить о себе. Начал с того, что взял, да и ушел, хлопнув дверью "Инстаграма". Совершенно внезапно. Без намеков и объяснений. Это жене Матильде после развода досталось немало "плюшек". Фанатам же Шнуров не оставил ничего - ни одной фоточки, ни одного матерного стишка. Да что там, и цензурного тоже не оставил.

"Что? ", "Как?", "Почему?", "Только не это!" - писали на просторах Интернета поклонники Шнурова, прося его вернуться. Мол, "мы все простим".

И Шнур вернулся. Также внезапно. Обновленный и в приподнятом настроении - с нецензурным стишком и бокалом в руках. А рядом на фото - настоящая сова.

shnurovs Раньше приходили белки, А теперь пришла сова.

" Появилась, ***, велкам -

Жизнь по-своему права.

Раньше приходили белки,

А теперь пришла сова".

"К чему бы это?" - снова недоумевали поклонники. Но радовались - Шнур вернулся.

Тогда на черные очки на его глазах на снимке мало, кто обратил внимание - музыкант-то "на стиле"! Но спустя несколько часов Шнур снял очки, и показал всему Интернету фингал под левым глазом - с фиолетово-желтым подтеком.

И снова в стихах признался, что получил "леща" от подписчика, который был недоволен тем, что кумир удалил всю лирику из "Инсты".

shnurovs Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком...

И как все это вовремя! Страна как раз обсуждает "хулиганку" Кокорина с Мамаевым. И тут, как бы под шумок, избили и Шнурова. Переплюнуть футболистов по числу сообщений в Интернете музыканту пока не удалось. Но интерес к себе он приподнял.

К слову, сейчас у Шнурова уже 3,7 миллиона подписчиков в "Инсте". До Бузовой с ее 14 миллионами, конечно, еще очень далеко. Но шансы, определенно, есть.

Тем более теперь, когда появились слухи, будто Шнуров снова надумал жениться. И привел свою пассию-блондинку в один из петербургских ЗАГСов - подавать заявление. Все лето пресса шумела о расставании Шнурова с Матильдой, только в августе они оформили развод, а спустя два месяца он уже снова под венец собрался. Да с кем?! С незнакомкой, которая издалека напоминает ту самую сову с первого снимка в обновленной соцсети. Перья - не перья, но окрас - один в один!

Кто есть кто? Фото: "Инстаграм" Шнурова и скрин видео "Фонтанки"

Для представителей солиста "Ленинграда" все его выходки в последние несколько дней столь же неожиданны, как и для поклонников.

- Какие выходки? Я ничего не знаю, - заявила в беседе с "Комсомолкой" пиарщица лидера "Ленинграда".

Синяк, ЗАГС, удаление и возвращение в "Инсту"... Что-то Шнурова в последнее время бросает из огня да в полымя. Может, на фоне развода, или это из любви к искусству и перфомансу. А, может, просто ради привлечения к себе внимания?

Ведь совсем скоро у Шнурова грядет концерт в Северной столице. Да какой! Лидер "Ленинграда" замахнулся на целый стадион "Санкт-Петербург". "Идем на рекорд" - анонсировал он свое выступление. До часа "Икс" осталась неделя. И сдается, что за эти дни Шнуров еще не раз нас удивит.