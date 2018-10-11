ЖК FAMILIA: тепло семьи и традиции поколений

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T14:40:13+03:00

В новом жилом комплексе бизнес-класса от компании «РосСтройИнвест» есть все для комфортной жизни: безопасность, удобство и атмосфера домашнего уюта

Изменить размер текста: A A

Особое Место

Обилие зелени, восхитительные виды на воду и очень приятная, уютная атмосфера. Даже не скажешь, что совсем рядом находятся главные проспекты Петербурга, знаменитая Петроградка, удивительный Васильевский остров, а до центра города всего пять километров. Все это Петровский остров, который ближайшие годы имеет все шансы стать одним из лучших для жизни в городе.

Петровский - одна из редких территорий Петербурга, куда долгое время доступ строительным компаниям был закрыт. Так что сейчас это, по сути, последняя свободная земля в историческом центре Петербурга, где возможна жилая застройка.

Сейчас остров застраивается, причем высококлассным жильем от ведущих застройщиков города, что, собственно, неудивительно: близость к воде, к историческому центру, к зеленым зонам и паркам, и в то же время приватность. Все эти критерии присущи дорогому сегменту.

- Петровский остров - удачная локация. Когда все строительные работы закончатся, здесь будет жилая территория премиум-класса: рядом парки и центр города, вся необходимая инфраструктура, - отмечает председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский.

Дом, достойный Петербурга

На первый взгляд, застройщику, ведущему строительство на Петровском острове, не так просто выделиться, ведь на протяжении последних лет здесь формируются кварталы нового качественного жилья высокого класса. Вместе с тем новый проект ГК «РосСтройИнвест» - ЖК FAMILIA - стоит особняком на фоне других современных комплексов. Хотя бы потому, что новый дом будет иметь атмосферу того самого «старого доброго» Петербурга и особый петербургский шик. Архитектурный облик трех восьмиэтажных корпусов сочетает классические петербургские стили - северный модерн и ар-деко.

И, конечно же, как и во всех проектах компании, красота нового дома удивительно сочетается с удобством. Так, корпуса жилого здания будут объединены на уровне цоколя двухъярусным паркингом. Причем в отапливаемый охраняемый паркинг можно будет спуститься на лифте прямо из дома. Входные группы будут оформлены в едином стиле по дизайнерскому проекту, в парадных устроят помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря.

На Петровском острове есть два детсада, центр дошкольного образования, а также богатая спортивная инфраструктура, но в то же время в самом комплексе предусмотрен встроенный детский сад и разнообразная бытовая инфраструктура в коммерческих помещениях.

Больше, чем комфорт

Появятся в ЖК FAMILIA и дополнительные опции, характерные для домов высокого класса. И не потому, что место и окружение обязывает. Просто ГК «РосСтройИнвест» всегда закладывает в свои проекты параметры, которые позволят жильцам наслаждаться максимальным комфортом проживания. Так, в квартирах ЖК FAMILIA будут высокие потолки - 3 м (на верхних этажах - 3,3 м), в части квартир - витражное остекление. В некоторых квартирах предусмотрено обособленное пространство для родителей - мастерспальня с собственной ванной комнатой. А вот студий в новом комплексе не будет - только 1 - 4-комнатные квартиры. Зато будет много интересных планировочных решений и эксклюзивных форматов. В ряде квартир запроектированы ванные с окном, просторные гардеробные, а на верхних этажах - открытые террасы (от 7 до 11 кв. м).

- Покупатель имеет возможность выбирать из разных вариантов или трансформировать пространство по своему вкусу. Мы стараемся разнообразить планировки, ведь будущие жильцы придирчиво оценивают архитектуру жилых комплексов, безопасность, эргономичность планировок и продуманность инфраструктуры своей среды обитания. Все это мы учитываем при разработке наших проектов, - добавляет Игорь Креславский. Особое внимание застройщик, как обычно, уделяет безопасности. Попасть во двор дома и в паркинг жильцы смогут с помощью индивидуальных электронных ключей. Контроль обеспечат камеры видеонаблюдения, установленные на въездах и входах во двор, детских площадках, во входных группах на первых этажах и в паркинге.

* Реклама