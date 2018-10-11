Дневник главного врача: отметьте Всемирный день зрения походом к офтальмологу

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-11T17:24:20+03:00

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«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» продолжает новую рубрику «Дневник главного врача», в которой лучшие специалисты Петербурга делятся с читателями своими историями. В честь Всемирного дня зрения главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович согласилась ответить на вопросы наших читателей.

Читала, что болезни глаз, особенно близорукость, сильно прогрессируют. Правда ли это или нас пытаются запугать? Светлана, 35 лет.

Врачи офтальмологи не пытаются вас запугать, глаза детей растут, как и другие органы, и важно следить за правильным развитием. Осложняет ситуацию то, что нарушение рефракции, к которым относится близорукость (миопия), дальнозоркость (эмметропия) и ленивый глаз (амблиопия), не имеют ярко выраженных симптомов. Если совсем просто, то дети никогда не будут жаловаться на плохое зрение, поскольку глаза не болят. Обнаружить нарушения можно только на приеме у офтальмолога. Часто проблемы «тянутся» еще с детского сада, а в школе, с увеличением нагрузки на зрительный аппарат, развиваются сильнее. В первом классе миопия приобретает характер настоящей эпидемии.

Заметила, что сын (ему 11 лет) стал периодически щуриться, стал плохо видеть вдаль. Обязательно ли надевать очки или, может быть, само пройдет? Анна, 30 лет.

Близорукость сама не пройдет, даже не надейтесь. Нарушение рефракции у детей – важная тема, о которой я постоянно рассказываю мамам и папам. Нужно корректировать зрение очками. Если этого не делать, то могут появиться более серьезные заболевания сетчатки глаз, а затем – инвалидность. При падении зрения на более чем 1 диоптрию в год, близорукость считается прогрессирующей. Остановить этот процесс могут только очки, либо правильно подобранные линзы.

Ребенок (3 класс) решил стать блогером и завел свой канал на YouTube. Все свободное время проводит в компьютере – снимает, монтирует, обрабатывает. Сильно ли влияют гаджеты или компьютеры на зрение детей? Игорь Иванович, 40 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 45 лет миопия среди детей 7-10 лет возросла в 5 раз. То есть в начальной школе – самый высокий темп прогрессирования близорукости. Первый раз это нарушение у детей стали выявлять уже в 8 лет. Возникает вопрос, с чем это связано. Безусловно, косвенное влияние компьютеров и гаджетов присутствует. Мы, как и наши дети, все чаще смотрим в экраны. При этом расстояние до 40 см является непривычным для наших глаз, которым приходится напрягаться. Чтобы максимально уберечь детское зрение нужно давать глазам отдыхать. Проще говоря, если ребенок сидит 20 минут за компьютером, он должен 20 минут дать отдых глазам и сменить деятельность (лучше всего будет физическая нагрузка – элементарные движения руками в разные стороны, приседания, просто встать и походить по комнате). При этом, не стоит забывать, что катализаторами ухудшения также являются возрастающая нагрузка (например, в школе) и генетическая наследственность.

У дочери ухудшилось зрение, офтальмолог посоветовала приобрести очки. Но я до сих пор сомневаюсь, может быть лучше использовать линзы? Елена, 35 лет.

Я сторонник комбинированной коррекции – очками и линзами. Нет ничего страшного, если ребенок будет носить контактные линзы. Это поможет ему развиваться: заниматься спортом и беспрепятственно выбирать хобби. Главное, соблюдать правила гигиены. Что касается очков, то при первой коррекции близорукости в них рекомендуют только читать и писать. Важно следить, чтобы ребенок не забывал надевать и снимать очки. То есть, носить их не забывал.

Чтобы вы не боялись, кратко расскажу о приеме офтальмолога. По-прежнему актуален надежный способ проверки зрения через чтение букв (символов) на таблице. Это называется визометрией и широко используется в детской и взрослой офтальмологии. Почему специалисты в оптиках используют этот метод: дети должны самостоятельно продемонстрировать способность видеть вдаль. После теста, мы дополнительно проверяем параметры глаз на медицинском аппарате, для максимальной точности при подборе очков.

Недавно я стала мамой близнецов, стараюсь соблюдать все рекомендации специалистов. Расскажите, нужно ли грудничкам проверять зрение? Алла, 21 год.

Многие родители с удивлением узнают, что даже у совсем маленьких детей можно в полной мере проверить зрение. Опытный офтальмолог может оценить остроту зрения ещё не умеющего говорить ребёнка, оценивая то, как ребёнок фиксирует взгляд, следит за ярким лучом света или мелкими игрушками. Для более взрослых детей для оценки зрения используются специальные символы типа Puzzle. Важно также проверить функции бинокулярного зрения, оценить есть или нет косоглазие и проверить движение глаз.

- Первый обязательный поход к врачу-офтальмологу в 6 месяцев.

- Второй − в 1 год

- Третий − в 3 года

- Четвертый − перед школой, в 6-7 лет.

Если оба родителя имеют проблемы со зрением, то шанс развития заболевания глаз у ребенка возрастает в разы. В таком случае, я рекомендую проверять зрение ребенку 1-2 раза в год.

Помните, что профилактика близорукости – это в первую очередь посещение офтальмолога не менее 1 раза в год. Но есть и другие способы уберечь здоровье ребенка. Дозируйте «просиживание» в интернете. Если не получается отобрать гаджеты, купите ребенку электронную книгу, это более щадящий вариант для глаз.

Функциональные способности зрения также зависят от питания. В организме должно быть определенное количество микроэлементов. Включайте овощи, фрукты и ягоды, минимизируйте фастфуд. Плюс полезным будет добавить витамины для глаз в ежедневный рацион.

Сегодня весь мир отмечает день зрения. Во многих странах проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. Не оставайтесь в стороне, запишитесь на проверку к офтальмологу прямо сейчас. И пусть мир для вас всегда будет ярким и четким!

НА ЗАМЕТКУ: «Комсомольская правда в СПБ» проводит социальную акцию по бесплатной проверке зрения у детей Петербурга. Участие могут принять дети в возрасте от 5 до 17 лет, проект завершится в начале ноября 2018. Всю информацию об акции «Здоровое зрение – здоровое поколение» можно узнать на официальной странице проекта. Записывайтесь на бесплатную проверку прямо сейчас!