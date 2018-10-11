Петербургские художники хотят узаконить граффити в городе

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-11T18:32:16+03:00

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Петербургские художники всерьез взялись разрешить конфликт вокруг граффити в городе. Стрит-арт давно уже завоевал Северную столицу, но любой рисунок на стенах изначально является незаконным. А согласовать их очень трудно. Тем не менее и на брандмауэрах старых домов, и на стенах трансформаторных будок время от времени появляются шедевры уличных художников. И всегда находятся и те, кому эти изображения нравятся, и те, кто всеми силами добивается их уничтожения. Достаточно вспомнить историю, когда закрасили граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро. Или летнюю эпопею с портретом тренера сборной России по футболу.

– В Петербурге было много громких скандалов с закрашиванием граффити, конфликты были связаны с тем, что жители были против уничтожения работ. Последний такой громкий конфликт был связан с портретом Черчесова, – рассказывает координатор арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина. – Поэтому и нужно создать такие правовые инструменты, которые либо позволят оставлять незаконные, но понравившиеся жителям граффити, либо очень сильно упростят порядок согласования, и согласованные граффити никто не сможет закрасить.

Художники говорят об упрощении согласования граффити в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское творческое объединение просит внести поправки в законодательное урегулирование уличных рисунков. И предлагает городу несколько вариантов того, как можно разрешить ситуацию с граффити в Петербурге.

Во-первых, активисты считают, что нужно дать право собственникам жилья принимать решение о появлении граффити на их доме без согласования с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) – на общем собрании жильцов. При условии, конечно, что дом не является объектом культурно-исторической ценности.

Еще одно предложение – дать право «Ленэнерго» самостоятельно принимать решение, закрашивать граффити на трансформаторных будках или нет, если они находятся во дворе и не нарушают архитектурный ансамбль города.

– Также важно запретить сразу закрашивать граффити и разрешить согласовывать их постфактум, и сначала взять какое-то время подумать. Пусть решение принимают жители, либо экспертная комиссия, либо это может быть голосование всех жителей города через интернет на специальном сайте, – отмечает координатор арт-группы «Явь».

Активисты предлагают, чтобы сами жильцы решали, нужно ли граффити на стенах их домов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело в том, что уличные художники в Петербурге уже давно не пытаются согласовывать свои творения заранее. На это может уйти около двух месяцев. И тогда многие из них могут уже не прийтись ко двору и быть неактуальными. Опять же, как и портрет Черчесова.

– И нет никаких гарантий, что согласование будет получено, – добавляет Анастасия. – Есть также вариант оставить порядок согласования с КГА, но существенно его упростить. Например, чтобы это заключалось в виде отправки эскиза и краткого сопроводительного письма в любой форме, а срок согласования был бы максимально коротким, не более пяти рабочих дней.

За петербургских художников вступился депутат ЗакСобрания города Борис Вишневский и поддержал их предложения.

– Он пошел нам на встречу и сейчас вместе с помощниками работает над внесением поправок в закон о благоустройстве Петербурга и в постановления правительства Петербурга. К этой работе также будет привлечен Комитет по градостроительству и архитектуре как заинтересованное лицо, – отмечает Анастасия Владычкина.