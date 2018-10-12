«Зенит» не может решить, что делать с Кокориным

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-12T10:49:57+03:00

Футболиста арестовали на два месяца, но от клуба, который, по слухам, изначально хотел расторгнуть с ним контракт, никаких действий не последовало

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Еще вчера, до оглашения меры пресечения футболисту Кокорину, которого обвиняют по статье «Хулиганство» за драки в Москве, его родной клуб «Зенит» четко придерживался позиции расторгнуть с ним контракт. По нашим данным, судьба Александра Кокорина в «Зените» определилась почти сразу после сообщений о скандалах с участием нападающего. После коротких консультаций руководство клуба решило расстаться с талантливым, но вспыльчивым форвардом. Но рубить с плеча не стали, по рекомендации высшего руководства клуба, взяли паузу и выдерживали ее до оглашения меры пресечения Кокорину 11 октября.

Но, по свежим данным, полученным из клуба, с окончательным вердиктом решено подождать еще! Причина этого - отутствие единой позиции по будущему Кокорина. То есть кто-то из представителей совета директоров или тренерского штаба выступает за то, чтобы Кокорин, несмотря на судебные разбирательства и чудовищную ситуацию, которую он устроил, остался в команде.

- Вопреки сообщениям, что «Зенит» не будет расторгать контракт с Кокориным, ситуация может измениться в ближайшее время, - рассказал «КП» источник в клубе. - Клуб держит связь с футболистом и его адвокатами, а также просчитывает наиболее вероятный итог уголовного дела. С другой стороны, в «Зените» учитывают репутационные убытки, но при этом обеспокоены дальнейшей судьбой Александра.

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