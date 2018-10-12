Боксер Татьян Дваждова: «На ринг выхожу только с мужчинами»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-12T15:22:01+03:00

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И среди наших современниц есть былинные Василисы Микулишны, которые легко могут отрезать косы и выйти на ринг. Одна из них – 23-летняя петербурженка Татьяна Дваждова. Девушка уже два года боксирует наравне мужчинами. Ее цель: изменить правила спорта, в которых мужчины и женщины выступают отдельно друг от друга.

Из женского платья в боксерские шорты

Таня родилась в простой петербургской семье. До 16 лет была обычной девочкой-подростком: носила платья и юбки. Но ей никогда не нравились культурные вылазки в театр и на выставки. Из спорта – только занятия на лошадях.

- Однажды на улице в день футбольного матча я встретила околофутбольных фанатов, которые дерутся между собой стенка на стенку, - рассказывает Таня. – Я посчитала, что это был знак свыше и поняла, что должна заниматься этим. На следующий день я решила записаться в секцию единоборств.

Этой секцией оказался бокс. Многочисленные тренировки, сломанные ребра, растяжения и даже сколотые зубы. А еще предвзятое отношение со стороны тренера, который снижал ей нагрузку.

- Мне давали меньше отжиманий, не ставили в нормальные спарринги, - возмущается петербурженка. - Ну и, конечно, тренер ставил меня исключительно в бои с женщинами – по-другому и быть не могло. Я с этим не согласна! Уверена, что разделению спорта на мужской и женский есть всего несколько оснований: преставления о том, что женщины физически неполноценны и ограничены в возможностях относительно мужчин; то, что мужчины не хотят «опускаться до уровня женщины». Каждый человек должен иметь возможности, а у нас, женщин, нет даже шанса?

Так появилась идея выступить на любительских соревнованиях в мужском облике. Выдать себя за Владимира Ермолаева (документы боксерша попросила у приятеля) труда не составило. Спортсменка с высоким ростом (178 см) и короткой стрижкой вполне могла сойти за миловидного парня. Чтобы еще больше соответствовать образу мужчины, Таня делала голос ниже, перетянула грудь скотчем, забыла об эпиляции и заранее купила мужские трусы и бандаж (без него на ринг не пускают).

- Все прошло успешно – в том, что я женщина меня не заподозрили ни в раздевалке, где были все спортсмены, ни на взвешивании, ни на ринге, - ликует Татьяна.

За два года спортсменка провела 14 боев, среди которых одна ничья и 8 побед, 5 из которых в мужском амплуа.

По мнению нашей героини, в спорте не должно быть делений на мужчин и женщин.

Утром – спортзал, вечером – работа грузчиком

Правда, Владимир Ермолаев в скором времени исчез. Таня сама решила раскрыться и признаться в том, что именно она дралась и побеждала мужчин.

- Но до соревнований от федерации меня никто так и не допустил, - сокрушается спортсменка. - Обвинили в обмане. Многие клубы добавили в черный список. Конечно, были и те, кто поддержал, но в большинстве случаев на меня лили грязь, говорили, что я и драться то не умею! И вообще сначала должна победить всех женщин, а потом претендовать на то, чтобы выступать с мужчиной. Из того клуба, где я победила будучи Владимиром, меня выгнали, когда я приехала туда участвовать уже под своим именем. Выгнали с формулировкой, что я их подставила, нарушила правила.

Остановило ли это Таню? Конечно нет! Девушка продолжает тренироваться и регулярно устраивает различные акции и митинги, чтобы доказать: женщина может выходить на ринг наравне со всеми.

- Денег мне не приносит ни моя активистская деятельность, ни соревнования. И цели заработать на этом нет, я лишь указываю на то, как отвратительно устроена система спорта! – заявляет девушка. - Прежде всего, я активистка, и уже во вторую очередь - спортсменка. Спорт - это средство борьбы. У меня есть стабильная работа, я грузчик. Это неплохой заработок и несложная работа, по сравнению с той, что сидеть в офисе или стоять на ногах на одном месте по 8- 12 часов в магазине. Я заметила: именно самая неприятная и по-настоящему сложная работа считается женской. А тут у тебя одна простая четкая задача – донести коробки или пианино.

А еще Таня готова ломать стереотипы о том, как должна выглядеть настоящая леди:

- Часто мужчины хотят видеть рядом с собой партнершу слабее. Они понимают, что в отношениях со мной у них не получится создать тот шаблон, который они привыкли видеть. Но, конечно, у меня были и удачные отношения, несмотря на то, что парни привыкли к стереотипному образу женственности и распределению ролей в паре.

КОМПЕТЕНТНО

Ирина Коржаева, психолог

- Мне кажется, что здесь присутствует явный элемент некой травмы. Возможно, физической, возможно, моральной. Ведь если молодая и красивая, женственная девушка резко пошла заниматься таким видом спорта – это неспроста. Она хотела стать сильнее, доказать, что сильнее мужчин, что может справиться с ними как в жизни, так и на ринге. Но, с другой стороны за счет спорта она может теперь обладать весьма здоровой психикой и теперь уже никто ее не обидит.