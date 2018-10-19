Под завалами завода «Авангард» в Гатчине могут находиться еще четыре человека

СЕГОДНЯ 20:15 2018-10-19T22:52:15+03:00

Под завалами все еще надеются найти живых. Фото предоставлено МЧС РФ по Ленобласти

Спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине

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ТЕМА ДНЯ. Что взорвалось в Гатчине 00:00 00:00

Сильный взрыв произошел сегодня на заводе «Авангард» близ города Гатчина. Около 16.30 местные жители услышали громкий хлопок, затем в воздух поднялся огромный столб дыма. Взрывная волна была такой силы, что разнесла перекрытия в одном из углов здания и выбила стекла в жилом доме неподалеку.

До сих пор жители деревни Малые Колпаны находят на улицах и своих садовых участках различные предметы, которые взрывной волной разбросало на десятки километров. А спасатели работают на месте взрыва – разбирают завалы и уже делают первые предположения, касающиеся причин ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/674144" frameborder="0"></iframe> Последствия взрыва на заводе пиротехники под Петербургом.

- По предварительной информации, взрыв произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов для приготовления пиротехнической продукции, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека. - На месте взрыва нашли двух пострадавших женщин, которых передали в кареты скорой помощи. Затем, при разборе завалов, обнаружили труп мужчины. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По нашей информации, под завалами еще могут находиться четыре человека. К работам привлекли собаку.

На заводе работают спасатели. Фото предоставлено МЧС РФ по Ленобласти

В МЧС уточняют, что по словам руководства завода, рабочий день в пятницу был коротким, и сотрудники могли уйти домой еще в четыре часа вечера. Однако, сообщения о взрыве стали поступать только через полчаса после этого. По идее, в это время цех уже должен был опустеть.

- Во время рабочей смены в цехе могло находиться до семи человек. Два места, где еще могут находиться люди, нам показали рабочие, которые находились в эпицентре взрыва. Сейчас работа спасателей сосредоточена именно на этих двух точках. Мы рассчитываем еще найти живых людей.

Работы будут проводиться до тех пор, пока завалы не разберут полностью, чтобы убедиться, что все люди найдены.

Первая версия взрыва – нарушение техники безопасности. Ее уже поспешил озвучить губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сейчас глава региона тоже находится на месте ЧП и участвует в заседании рабочего штаба.

Озвучивают власти и печальную статистику – сегодня на заводе погиб один человек. За помощью к медикам обратились шесть человек. ЭтоНадежда К., 60 лет. Анна Г., 36 лет. Дмитрий, 38 лет, Владимир Т., 35 лет, Ирина ч., 37 лет. Полина, 13 лет.

Самая младшая пострадавшая во время взрыва проходило мимо территории завода. От происходящего у нее закружилась голова.

- У нас в стационаре находятся двое пострадавших, - отметил главный врач Гатчинской клинической межрайонной больницы Константин Харитоненко. - Когда их доставили – предварительно мы оценивали их состояние как тяжелое, но сейчас их состояние оценивается как средней тяжести. Все необходимые диагностические и лечебные мероприятия проведены, пациенты стабильны и получают все необходимое лечение. Ожогов нет, есть минно-взрывные травмы, переломы, баратравмы.

пока известно о двух погибших. Фото предоставлено МЧС РФ по Ленобласти

Он добавил, что возможно, количество обращений еще возрастет.

В причинах ЧП уже разбираются следователи. На допросы уже привели исполняющего обязанности директора завода, главного инженера и начальника цеха, в котором прогремел взрыв.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»,- пояснил представитель Следственного управления СК по Ленинградской области Николай Батарин.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО:

- Состоялось заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом на предприятии «Авангард» объявлен на районном уровне.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали двое. Они находятся в состоянии средней тяжести, госпитализированы в Гатчинскую больницу. За медпомощью обращались также те, кто в злополучный момент проходили мимо здания. Они, к счастью, отделались легкими травмами. Помощь им была оказана на месте.

Подразделения МЧС полностью обеспечены силами и средствами для оперативной ликвидации последствий взрыва, разбора завалов. Работы будут проходить без перерыва в ночное время. Для этого на площадку подвезены дизель-генераторные установки, обеспечивающие освещение.

На месте также работают правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Всем пострадавшим в результате взрыва будет выплачена компенсация, размер которой установит специальная комиссия.

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