Кризис в Международном банке Санкт-Петербурга: как быть вкладчикам

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-15T13:11:19+03:00

Месяц назад в банке отчитались о стабильной прибыли, но ЦБ все же ввел мораторий

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Только в сентябре Международный банк Санкт-Петербург отчитался о своих успехах, как уже 15 октября МБСП оказался закрыт для вкладчиков. Центробанк посчитал финансовое положение банка неустойчивым и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению МБСП.

Ситуация действительно непростая, учитывая тот факт, что МБСП – крупнейший банк северо-западного региона и занимает 91 место по размеру капитала. Кроме того, меньше месяца назад его президент Сергей Бажанов отчитывался о хорошей прибыли. За шесть месяцев 2018 года она составила 210 млн рублей. Причем, в это раз капитал банка на 45 % превысил показатели на аналогичную дату прошлого года. Чистый процентный доход Банка составил 181 млн рублей, активы - 41,08 млрд рублей.

- Взвешенный и комплексный подход в работе помогает банку стабильно наращивать позиции по ликвидности и создавать основу для постоянного улучшения экономических показателей, - заявлял Бажанов. Но, видимо, что-то пошло не так.

15 октября в банке наступил страховой случай. Центробанк ввел трехмесячный мораторий на МБСП, посчитав, что существует угроза интересам его кредиторов и вкладчиков. Временная администрация будет работать здесь на протяжении полугода.

- Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов - подчеркивает Центробанк.

В агентстве страхования вкладов пояснили, что выплаты вкладчикам МБСП начнутся не позднее 29 октября. О месте, времени и форме принятия заявлений сообщат позже. Кроме того, возмещении будет выплачено в 100% размере, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.