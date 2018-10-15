2018-10-15T19:03:04+03:00
Происшествия

«Подробности расправы супруга не знает»: в Петербурге убили члена Морского совета при правительстве города

Возбуждено уголовное дело
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото с сайта Ленэкспо.Фото с сайта Ленэкспо.
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Член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга и известный бизнесмен Александр Тихомиров найден мертвым в своей квартире. Тело 52-летнего предпринимателя было обнаружено вчера, 14 октября.

В следственном комитете по Санкт-Петербургу пояснили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Судмедэксперты насчитали с десяток ножевых ранений на теле жертвы: в области головы, шеи и груди.

В Морском Совете Петербурга «КП-Петербург» пояснили: о гибели Тихомирова узнали из многочисленных сообщений в СМИ.

- Подробностей его гибели не знаем ни мы, ни его супруга, - пояснила ответственный секретарь морского совета Татьяна Чекалова. - Выяснять все детали будут следователи. Но это большая потеря для нас. Александр Тихомиров вел большую работу. Он продвигал статус Петербурга как Морской столицы России, делал прекрасную морскую выставку (международная транспортная выставка «Нева») которую вел с 1991 года. И даже в трудные времена смог ее сохранить.

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