На баннере магазина «Зенита» в «Пулкове» Кокорина поменяли на Дзюбу

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-12T16:03:35+03:00

Футболок с нападающим в продаже нет

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8 октября в одном из московских кафе нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым напали на московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Водитель попал в реанимацию с черепно-мозговой и сотрясением.

Уже на следующий день, 9 октября, над фирменным магазином «Зенита» в петербургском аэропорту «Пулково» свернули баннер. Кокорина решили поменять на менее скандального Дзюбу. А вот надпись осталась та же: «Вместе смело!». Футболки с Кокориным с прилавков магазина тоже убрали.

Перемены в аэропорту произошли на следующий день после драк. Фото: Иван МАКАРОВ

Вчера, 11 октября, Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и его товарища Мамаева на два месяца. Обоих обвиняют в хулиганстве.

При этом руководство клуба «Зенит» не спешит отправлять Кокорина в отставку. Часть совета директоров и тренерского штаба выступает за то, чтобы драчун остался в команде. Единой позиции на этот счет пока нет.

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