Оздоровительные туры для петербуржцев: как совместить отдых на курортах с заботой о здоровье

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-12T16:14:59+03:00

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Отпуска, которые петербуржцы ждут каждый год, у большинства проходят по стандартному сценарию. Вырвавшись на недельку в теплые страны, горожане отъедаются по системе «Все включено» и целыми днями лежат на пляже (ведь без загара вернуться на работу никак нельзя). Тем временем, отпуск – одна из главных возможностей заняться своим здоровьем. Чтобы не прихватить домой пару лишних килограммов и поправить работу уставшего организма, нужно правильно выбрать тур. Но не отказываться же от моря! Как совместить приятное с полезным в поездках на курорт, разбиралась «Комсомолка» вместе с экспертами.

Решение куда проще, чем вы думаете. Нужно смело отправляться в оздоровительные туры. В солнечную Турцию, например. И речь не идет о скучных санаторных неделях. Принять солнечные ванны или полежать в термальных источниках, стать на шаг ближе к здоровому образу жизни, пройти реабилитацию под руководством профессионалов и даже разрешить медицинские проблемы – все это доступно для петербуржцев на курорте.

Как никто о таких поездках знает директор сетевого офиса Турецкой Ассоциации медицинского туризма в Северо-западе Элеонора Колесникова. Ее компания Elly Travel активно развивает направление оздоровительных путешествий.

– Сегодня Турция находится на третьем месте в мире по выездному медицинскому туризму. И мы развиваем сотрудничество с этой страной в этом направлении, – отмечает Элеонора Колесникова.

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Компания не просто предоставляет комфортный и качественный отдых своим клиентам, но и ведет пропаганду активного образа жизни. Именно поэтому организовывает необычные выездные фестивали в Турцию.

– Год назад мы создали Fit Fest, масштабный выезд прошел в мае. Теперь этот проект называется Фестиваль спорта и фитнеса FORMULA MOTION – «Формула движения». И мы хотим развивать вместе с турецкой стороной такое направление, где будут взаимодействовать и разные области медицины, и здоровый образ жизни, и спорт, – говорит Элеонора Колесникова. – Это как оздоровительный лагерь, только для взрослых.

Уже в конце октября группа туристов отправится в турецкий город Белек не просто валяться на пляже. Для них будут проводить тренировки по восьми разным направлениям известные спортсмены. Например, российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. О здоровье позаботятся специалисты медицины. Ждут путешественников интересные семинары и встречи. Конечно, не останутся они и без курортных прелестей. Площадкой фестиваля станет пятизвездочный отель. А опытные наставники научат, как правильно питаться в системе «Все включено». Не обойдется и без вечеринок и развлечений. Но главный девиз собравшихся – за активный и здоровый образ жизни.

За этим проектом стоит и еще одна благая цель – создать фонд помощи людям с ограниченными возможностями и подарить им возможность участвовать в таких выездных оздоровительных турах на курорты.

– Наша концепция предполагает развитие фонда для людей с ограниченными возможностями, чтобы у них был шанс развиваться и путешествовать. Все выездные фестивали направлены на то, чтобы сделать для них доступную среду. На основе этого вместе с турецкой ассоциацией, нашим проектом и при участии учреждений здравоохранения и спорта, мы хотим все это объединить, – добавляет Элеонора Колесникова.

Автор фото Гашев Андрей

Развитие оздоровительного направления туризма, которым больше 12 лет занимается Элеонора Колесникова, она недавно обсудила и с иностранными коллегами на масштабном мероприятии в Турции. С 26 по 30 сентября в городе Сивас прошел Международный Конгресс термального оздоровительного туризма, где собрались 250 делегаций из 52 стран мира, чтобы обменяться опытом. В нем приняла участие и представитель медицинского сегмента из Петербурга – генеральный директор международного медицинского центра «MedicalOnGroupSpb» Оксана Ракутько. Она отметила, что медицинское направление туризма становится большим подспорьем в лечении и реабилитации пациентов, например, с дерматологическими и трихологическими заболеваниями.

– Турция для нас представлялась больше как направление для обычного туризма, но не медицинского. Это было открытием. Действительно в Турции сейчас активно развивается и инфраструктура, и медицинские центры, у них очень жесткий отбор врачей и высокая квалификация специалистов, – рассказала Оксана Ракутько. – А поскольку мы много лечим дерматологических пациентов, вводим их в ремиссию, и в части комплексного подхода их можно отправлять для реабилитации в места, где есть термальные источники, солнце.