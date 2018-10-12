Петербуржцы предлагают назвать Пулково в честь Петра I, Пушкина или Бродского

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-12T17:21:05+03:00

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В начале октября по Петербургу пролетела новость о том, что аэропорт Пулково могут переименовать и присвоить ему имя Пушкина. Ситуация прояснилась. Официальное название никто менять не будет. А вот дополнительное дадут. Но это не обязательно будет имя «солнца русской поэзии». Какому из великих соотечественников его посвятят, решат сами петербуржцы.

Сегодня Общественная палата дала старт проекту «Великие имена России» в Северной столице. Всего участвует в конкурсе 45 российских аэропортов. И уже к концу года они получат дополнительные названия, посвященные выдающимся россиянам. Это могут быть и ученые, и изобретатели, и деятели культуры и искусства, и общественные лидеры. Правда, имена политиков за последние сто лет истории страны решено не трогать.

Такая практика с названиями аэропортов, кстати, стала своеобразной традицией по всему миру. Стоит вспомнить парижский аэропорт Шарля де Голля, варшавский имени Фредерика Шопена или римский – Леонардо да Винчи.

– В истории Петербурга есть огромное количество имен тех людей, которые прославляли нашу страну. Каждый из них может претендовать на то, чтобы его имя было присвоено аэропорту, – сказала Александра Баландина, заместитель председателя Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Петербуржцы выберут, в честь кого назвать аэропорт Северной столицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожанам предстоит поучаствовать в открытом конкурсе, который пройдет в четыре этапа. До 21 октября все регионы соберут свои варианты. Петербуржцы могут озвучить предложения в приемной по адресу Суворовский проспект, 62. Оставить свою идею можно по телефону горячей линии – 8 800 707 93 17 и на сайте ВеликиеИмена.рф.

С 22 по 28 октября на основе собранных предложений создадут лонг-лист. В него попадут те имена, которым отдали предпочтение не менее 500 участников. Во время третьего этапа с 29 октября по 7 ноября с помощью соцопросов определят тройку лидеров. А с 8 по 30 ноября состоится финальное голосование. Участвовать в нем россияне будут на сайте ВеликиеИмена.рф, в официальных группах проекта в соцсетях, можно будет оставить свой голос по смс, а также заполнив анкету на постах волонтеров на железнодорожных вокзалах городов-участников и в аэропортах. Итоги проекта подведут 5 декабря на Ежегодном форуме «Добровольцы России».

– В Петербурге уже поступили первые предложения имен. Среди них – Петр Великий, Екатерина II, Александр III, Пушкин, Есенин, Бродский, Росси, Растрелли и многие герои Советского Союза. Все это очень важные имена, поэтому выбор будет сложным, – отметила Кристина Федосеева, заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга, руководитель Общероссийской молодежной общественной организации «МИР».