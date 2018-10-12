Шнуров воспел Кокорина и Мамаева в оде и сравнил их с былинными богатырями
Новое стихотворное творение опубликовал в своем «Инстаграме» Сергей Шнуров. Его героями – неожиданно – стали «два веселых футболиста». Имена лирическим образам поэт не дает. Но, судя по деталям вроде «… (избили. – Прим. ред.) министра» и «по … (лицам. – Прим. ред.) пинали», становится понятно, что речь идет о зенитовце Александре Кокорине и краснодарце Павле Мамаеве.
Публикуем оду футболистам-драчунам в полном объеме, с вынужденными редакторскими правками:
Два веселых футболиста
Вместе провели уикенд, –
… (избили. – Прим. ред.) министра,
Став героями легенд!
Как богатыри былины,
Встали с печки, вот те нать,
И пошли вдоль по Неглинной
По … (лицам. – Прим. ред.) пинать.
И ногами, и руками,
Любо дорого глядеть!
Крепкие они, как камень,
Звонкие они, как медь!
… (зачем. – Прим. ред.) трогать их-то, ибо,
Вот герои от народа,
И под стать они Хабибу,
Им я посвящаю оду!
Их портреты срочно в школы,
Дай им, боже, больше сил,
Для примера и прикола,
Я, будь воля, разместил!
Напомним, 8 октября в одном из московских кафе нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым напали на московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Водитель попал в реанимацию с черепно-мозговой и сотрясением.
Вчера, 11 октября, Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и его товарища Мамаева на два месяца. Обоих обвиняют в хулиганстве. Но руководство клуба «Зенит» не спешит отправлять Кокорина в отставку.
Баннеры с портретом Кокорина у фирменного магазина «Зенита» в аэропорту Пулково уже заменили на такие же с более покладистым Дзюбой.
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