В Морском Никольском соборе освятили список Иверской Иконы Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-15T10:07:30+03:00

Точную копию одной из самых почитаемых святынь Афона доставили в Петербург со Святой Горы

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Погода на Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) выдалась в Петербурге прекрасной. На небе ни облачка, а за окном плюс 18 градусов - практически температурный рекорд! Символично, что именно в этот день в духовной жизни Северной столицы произошло знаменательное событие - в город на Неве со Святой Горы Афон привезли точный список Иверской Иконы Пресвятой Богородицы (Божьей Матери). Его освятили в Морском Никольском соборе в Кронштадте.

КАК В 1648 ГОДУ

Эта икона - одна из главных почитаемых святынь на Афоне.Фото: Александр ГЛУЗ

Иверская Икона Пресвятой Богородицы считается одной из главных и самых почитаемых святынь Афона. Современные исследователи датируют ее написание либо XI, либо XII веком. Но одно известно наверняка. Список иконы (копию) уже привозили со Святой Горы в Россию. И произошло это в далеком 1648 году - около 400 лет назад. Афонские старцы передали святыню второму царю из династии Романовых Алексею Михайловичу. Реликвию торжественно встречали в Москве 13 октября 1648 года.

Спустя почти 400 лет список иконы встретили в Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ

В конце прошлой недели история повторилась. Только на этот раз в Петербурге.

Икону установили в центре Морского Никольского собора. Под сводами храма разносилось пение хора. Прихожане выстраивались в очередь, чтобы прикоснуться к иконе.

Икону установили в центре Морского Никольского собора.Фото: Александр ГЛУЗ

- Какая красота! - восхитилась женщина в бордовом шелковом платке. - Стоишь рядом, и душа греется...

Отметим: список Иверской Иконы Пресвятой Богородицы создавали специально для Северной столицы. На протяжении последних лет его писали в Иверском монастыре на Святой Горе Афон.

Верующие пришли на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.Фото: Александр ГЛУЗ

ДЛЯ ПОКРОВА И ЗАЩИТЫ

В передаче списка Иверской Иконы Пресвятой Богородицы принял участие петербургский благотворительный фонд “Под Покровом Царицы Небесной”. По просьбе журналистов представители фонда оценили значимость прибытия реликвии для духовной жизни Северной столицы.

- Если Афон передает нашему любимому городу список одной из своих главных святынь, то это значит очень многое. Хотя бы то, что старцы и монахи со Святой горы заботятся о том, чтобы Петербург находился под покровом и защитой Пресвятой Богородицы. Конечно, это очень важное событие для духовной жизни города на Неве, - уверены в фонде “Под Покровом Царицы Небесной”.

Представители фонда рассказали, что к созданию списка приложили руку десятки, если не сотни людей. И чудеса стали происходить еще на этапе его написания!

- У приложившихся к иконе поправлялось здоровье и налаживались дела. Поверьте, это не пустые слова! Об этом свидетельствует бесчисленное количество фактов. Богородица всегда воздает тем, кто стремится к истинной вере! - отметили в фонде “Под Покровом Царицы Небесной”.

Церемония заняла около 30 минут.Фото: Александр ГЛУЗ

“ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ”

Любопытно, что на передаче списка Иверской Иконы Пресвятой Богородицы в Морском Никольском соборе произошло еще одно интересное совпадение. На праздник Покрова Пресвятой Богородицы сюда приехала известная во всей стране певица, киноактриса и телеведущая Ирина Понаровская. Примечательно, что некоторое время назад она подарила храму икону Спасителя из своей личной коллекции.

- Я человек верующий, но приобретала ее в первую очередь как художественное произведение искусства. А, когда пыталась найти ей место у себя дома, то у меня это просто не получилось, - поделилась с прихожанами и священнослужителями Ирина Понаровская. - В итоге подаренная мной икона стала ниточкой, которая крепко связывает меня с Морским Никольским собором. Это удивительное место! Когда я в первый раз увидела этот храм, то он показался мне каким-то кружевным, невесомым, парящим в воздухе…Здесь ты чувствуешь себя очень комфортно.

К списку иконы выстроилась очередь из желающих приложиться к нему.Фото: Александр ГЛУЗ

Звезда поделилась: в день Покрова Пресвятой Богородицы ее тоже переполняют положительные эмоции.

- Очень рада, что сегодня в жизни собора происходит еще одно важнейшее событие - освящение списка Иверской Иконы Пресвятой Богородицы. Хочу еще раз поздравить всех нас с праздником! - заключила Ирина Понаровская.

ИЗ КРОНШТАДТА - В “ДРЕВНЕ-РУССКУЮ” ЛАВРУ

В ближайшее время копия святыни будет находиться в Кронштадте. Затем ее будут передавать из одного храма Петербурга в другой. После этого ее разместят в подворье афонского Свято-Пантелеимонова монастыря (оно находится в самом центре города на Неве). Однако финальный пункт назначения списка - афонский центр “Древне-Русская лавра”, который сейчас строится под Петербургом.

Как нам рассказали представители “Древне-Русской лавры”, икона будет находиться в первом объекте центра - Успенском комплексе, архитектурно напоминающем Успенскую церковь на Афоне (именно оттуда тысячу лет назад Антоний Печерский основал Киево-Печерскую лавру и все русское монашество). Сейчас там уже строят стены.

- Их возведение планируется завершить в начале 2019 года, - уточнили представители центра.

Напомним, “Древне-Русскую лавру” - именно так назывался первый русский монастырь на Афоне - строят во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Хязельки (Колтушское сельское поселение). В числе прочего там откроют военно-патриотический клуб имени Георгия Победоносца для физического воспитания и духовного развития молодежи.

В этот день в храме царила праздничная и торжественная атмосфера.Фото: Александр ГЛУЗ

НА ЗАМЕТКУ

Укрепление связей с Афоном - одна из важнейших духовных задач для нашей страны. Об этом заявлял и президент России Владимир Путин во время одного из недавних посещений Святой Горы. По словам главы государства, роль Афона в сохранении духовных традиций православия является исключительной.

Отметим: основная цель афонского центра “Древне-Русская лавра” (напомним, именно там будет находиться список иконы Иверской Иконы Пресвятой Богородицы) - это как раз возрождение связей со Святой Горой. Еще до революции Афон посещало более 6 миллионов паломников из нашей страны, а сейчас это всего лишь несколько тысяч человек. Поэтому работать в этом направлении крайне необходимо!

НАША СПРАВКА

Сама почитаемая икона хранится в Иверском монастыре на Святой Горе Афон. Его основали в конце IX века, и сейчас там находится множество святых мощей (больше, чем в любом другом монастыре). Библиотека Иверского монастыря насчитывает приблизительно 2 тысячи рукописей, а в самой обители живут около 30 монахов и послушников.