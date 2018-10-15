2018-10-15T10:04:11+03:00
Общество

Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал кощунством идею комедии о блокаде

Фильм, который начал снимать режиссер Алексей Красовский, уже вызвал волну возмущения у петербуржцев
Петр КИБЕР
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Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал кощунством идею комедии о блокаде.Депутат Госдумы Сергей Боярский назвал кощунством идею комедии о блокаде.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Депутат Госдумы России и коренной ленинградец Сергей Боярский резко выразился в отношении комедии «Праздник», в которой рассказывается о встрече Нового года в блокадном Ленинграде.

- Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему - уже кощунство и позор. Надеюсь, что воплотить её в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю всё от меня зависящее, - написал парламентарий в своем «Твиттере».

Свое возмущение по поводу фильма Боярский подтвердил и в телефонном интервью «КП-Петербург».

– Неужели не о чем писать сценарии? Считаю, что у современных авторов нет ответственности перед аудиторией, если в их головах поселяются такие мысли, - заявил депутат.

Напомним, что ранее стало известно о сборе средств на краудфандинговой платформе для съемок картины. По сюжету фильма, в блокадном Ленинграде семья из «верхушки» собирается встречать Новый год. «В загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена» - так описывают свое творение создатели картины.

Зрителям предлагают посмеяться над больной для всех блокадников темой – голодом. Сами ветераны жутко возмущены подобным, и уверены, что режиссера следует посадить на тот блокадный паек, дабы он прочувствовал все страдания горожан.

Пока съемки фильма еще не завершены. Из 1,5 миллионов рублей, которые в интернете хотели собрать его создатели, удалось привлечь лишь 127 тысяч.

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