2018-10-16T15:53:06+03:00
Общество

Аэропорт имени Каверина: Пулково предлагают назвать в честь машиниста поезда метро

Александр Каверин 3 апреля 2017 года вывел из тоннеля взорванный террористом-смертником состав
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Александр Каверин сам себя героем не считаетАлександр Каверин сам себя героем не считаетФото: Александр ГЛУЗ
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ПУЛКОВО ПЕТРА ВЕЛИКОГО...

Бродский, Есенин, Довлатов... в Петербурге выбирают знаменитого соотечественника, чьим именем можно было бы дополнить название аэропорта «Пулково».

- За несколько дней с момента начала конкурса своим мнением поделились несколько сотен петербуржцев, - рассказали в Общественной палате Петербурга. - Среди лидеров – такие имена как Петр Великий, Пушкин, Ломоносов, Достоевский, Чайковский, Александр Невский.

Напомним, речь идет об исторически значимых персонах, людях, которые бесспорно внесли серьезный вклад в развитие и становление России. Как правило, это персоны, которых уже давно нет в живых, но их имена вписаны в истори нашей страны. Впрочем, представители общественного движения «За безопасность» уверены: и среди наших современников есть те, кто достоин.

... ИЛИ ИМЕНИ КАВЕРИНА

- Мы обратились в Общественную палату Санкт-Петербурга с просьбой включить имя машиниста Александра Каверина для участия в голосовании конкурса «Великие имена России», - рассказал руководитель движения Дмитрий Курдесов. - Он настоящий герой, благодаря его мужеству спасены многие жизни.

Напомним, Александр Каверин - машинист петербургского метрополитена. 3 апреля 2017 года он вел поезд, в котором совершил подрыв террорист-смертник. Когда прогремел взрыв, Каверин не остановил поезд в тоннеле, а довел его до станции. Следователи потом признали: это было единственное верное решение, которое помогло избежать большего числа жертв. За проявленную отвагу Каверина наградили Орденом Мужества.

- В случае, если петербургский аэропорт получит имя Каверина, это сразу подхлестнет интерес к личности нашего великого земляка, - уверен Курдесов. - Каверин – скромный человек, настоящий профессионал, который продолжает работать в подземке. Петербуржцы должны прославлять не тех, кто и так на слуху, а героев, которые живут среди нас и не ищут популярности.

Поддержат ли эту инициативу, пока сказать сложно. От Смольного уже последовали определенные рекомендации.

- Представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга рекомендовала сосредоточиться главным образам на исторических фигурах, связанных с основанием и строительством Санкт-Петербурга, а также с именами, составляющими гордость русской культуры и именами, связанными с авиацией, - рассказали в Общественной палате.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Впрочем, не факт, что «Пулково» вообще получит какое-то иное имя. Это технические моменты, связанные с правилами присвоения названий.

- Вообще-то аэропорт, если следовать закону, это географический объект, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" топонимист Андрей Рыжков. - Переименовывать его просто так нельзя. Так что при существующей редакции закона эта инициатива быть реализована не может. Присвоить чье-то имя можно лишь пока что безымянным аэропортам.

Выходов из ситуации два. Или менять закон, или переименовывать не сами аэровокзалы, а юридические лица, которые ими управляют. В Петербурге есть такой неплохой пример - Морской пассажирский порт известен, как "Морской фасад". Хотя на самом деле это название компании-оператора.

- Кроме того, я не уверен, что эти «приставки» приживутся, - сомневается Андрей Рыжков. - Пулково имени кого-то - очень сложная конструкция.

Но даже если юридическая проблема будет решена, вряд ли аэропорт сможет носить имя петербургского машиниста.

- Имена ныне живущих людей можно присваивать географическим объектам, если они имели какое-то отношение, например, к их открытию и освоению, - объясняет эксперт. - Во всех остальных случаях действует «посмертное условие».

КСТАТИ

Первым инициативу о переименовании петербургского аэропорта еще в мае озвучивал Виталий Милонов. Депутат Госдумы от Петербурга предлагал назвать воздушную гавань в честь Александра III.

- Конструктор Можайский именно в имперской столице впервые сконструировал первый в мире прообраз современного самолета, сумевшего оторваться от земли с человеком на борту. Эти великие события и изобретения происходили в эпоху императора Александра Третьего, когда наше государство находилось на патриотическом и технологическом подъеме, - обращался он тогда в Министерство транспорта.

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