2018-10-16T16:09:26+03:00
Звезды

«Черту переступать нельзя»: петербуржцы требуют запретить «блокадную» комедию

Фильм «Праздник» подозревают в реабилитации нацизма
Александра СУРИС
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Новый год в блокадном Ленинграде Красовский видит так Фото: YoutubeНовый год в блокадном Ленинграде Красовский видит так Фото: Youtube
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Одна из самых тяжелых страниц в истории Ленинграда - его блокада. 900 дней страха и голода, сотни тысяч погибших человек. Город за это время пережил 272 бомбежки, выстоял под десятками тысяч бомб.

Об этих страшных годах, о подвиге ленинградцев снято множество фильмов. И документальных, и художественных. Но чтобы превратить блокаду в комедию? Такое и в голову никому не приходило.

А теперь пришло. Автор фильма "Коллектор" Алексей Красовский завершил съемки фильма "Праздник".

- Как в этом ни страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще светлая и новогодняя, - заявил режиссер.

Далее случилось предсказуемое. Петербуржцы более чем справедливо возмутились соседством слов "блокада" и "комедия". Запретить показ фильма потребовали известные персоны, в том числе депутат Госдумы Сергей Боярский, который назвал саму идею снять комедию на эту тему "кощунством и позором".

А теперь практически одновременно на платформе Change.org появились две петиции с требованием запретить фильм и дать ему правовую оценку. Одну из них - в адрес Генпрокуратуры и Министерства культуры - создали члены военно-патриотического клуба "Комсомолец". В своем обращении ленту назвали "откровенным цинизмом и спекуляцией на теме Великой Отечественной войны".

"Само по себе слово «комедия» не может быть применено по отношению к таким событиям, как блокада Ленинграда, к таким вещам, как страх, голод, боль, потери, смерть, героизм", - сказано в петиции. - "Нельзя совместить несовместимое. Нельзя совместить комедию, сатиру, шутки с трагедией. Можно сколько угодно говорить о свободе слова в стране, гарантированной Конституцией Российской Федерации. Однако есть та черта, которую переступать нельзя".

Самого же режиссера и вовсе подозревают в откровенном очернении истории, культивации различных мифов и даже реабилитации нацизма.

"Призываем правоохранительные органы, органы прокуратуры дать правовую оценку данному фильму, - это завершающая часть петиции. - "В нем могут быть признаки уголовного преступления по статье 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации Реабилитация нацизма, а именно: распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично, а также распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества".

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мы не снимали комедию о блокадном Ленинграде"

Деньги на фильм изначально пытались собрать на краудфандинговой платформе. Потому что, как рассказывал сам режиссер, «после скандалов вокруг "Матильды" и "Смерти Сталина" продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с "блокадой" слово "сатира"».

Позднее, когда вокруг ленты развернулся скандал, Красовский написал у себя в Фейсбуке, что продюсером выступил он сам, а также оператор (Сергей Астахов - прим.авт.).

- Мебель и реквизит одолжили у Ленфильма, где сценарий читали кажется все и признаков разжигания не заметили тоже, - написал режиссер (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред).. - Впустил нас Дом - музей Павла Петровича Чистякова, с которым - не поверите - мы тоже расстались друзьями. Словом, коренных петербуржцев, которые нам помогли, было много, никто не плевал в спину и не отговаривал снимать. Я понимаю, что за неимением национальной идеи у нас лучше всего получается экспортировать ненависть, но фильм, извините, все-таки о любви. .. Мы не снимали комедию о блокадном Ленинграде. Место действия не равно сюжет. Если так извращаться, то Ирония судьбы комедия о пьяных врачах и халатности в Аэрофлоте.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак:

- Я Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить.

Я обращаюсь к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине». Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма – снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.

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