2018-10-24T18:57:13+03:00
Общество

Депутат из Петербурга пообещал выкупить черную комедию о блокаде Ленинграда

Потратить готов любые деньги
Елена БЕЗГОДОВА
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На съемках фильма "Праздник" режиссера КрасовскогоНа съемках фильма "Праздник" режиссера КрасовскогоФото: YouTube
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Фильм «Праздник» режиссера Алексея Красовского может никогда не выйти на широкие экраны. По крайней мере, такую цель для себя поставил депутат от Ленинградской области Владимир Петров. Народный избранник решил выкупить скандальную картину, которая должна выйти в следующем году. Это черная комедия о блокадном Ленинграде.

- Не важно, сколько средств будет потрачено на выкуп, - рассказал «КП-Петербург» пресс-секретарь депутата. – Вкладываться будут личные средства депутата, а если их будет недостаточно – привлечем к этому коллег и неравнодушных.

Представитель Петрова отметил: для народного избранника теперь дело принципа довести дело до конца. Тем более, что он и сам потомок блокадников. Петров уже обратился к Никите Михалкову, чтобы узнать всю процедуру выкупа скандальной киноленты.

- Это циничное произведение, трагедия на костях, где высмеивается смерть блокадников, - рассказывает представитель депутата. – Михалков может своим авторитетом, и влиянием в индустрии кино выступить медиатором между обществом, режиссером и депутатом. Красовский, кстати, сам состоит в Союзе кинематографистов и вряд ли не станет прислушиваться к мнению старших коллег.

Деньги на фильм «Праздник» собирали на так называемой «краудфайндинговой платформе» - получилось 127 тысяч рублей. Авторы фильма – режиссер Алексей Красовский – идею фильма не скрывает. А общественность крайне возмутил сюжет киноленты.

«Блокадный Ленинград, 31 декабря. В загородном доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом».

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