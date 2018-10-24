2018-10-24T19:56:11+03:00
Происшествия

Экспедиция на ножах: на антарктической станции «Беллинсгаузен» полярник набросился на коллегу, который спойлерил книги

Пострадавшего ученого уже ждут на родине
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Конфликт между полярниками перерос в уголовное делоКонфликт между полярниками перерос в уголовное делоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Иногда нервы не выдерживают даже у самых закаленных людей и тогда они хватаются за оружие. Такая история произошла с 54-летним Сергеем С. из Петербурга. Инженер-полярник в пылу гнева пырнул ножом своего 52-летнего коллегу-электрика Олега. Конфликт между петербуржцами произошел на другом конце земного шара – в Антарктиде, на станции Беллинсгаузен. Оба живы, но теперь в споре петербуржцев будут разбираться правоохранители.

Остыл и задумался

В Россию главный фигурант дела Сергей прилетел в субботу, 20 октября. Билет домой ему купили в родном Арктическом институте. Пока раненый им коллега Олег отлеживается в больнице в Чили, Сергей с пересадками в Европе добрался до Пулково и уже побывал в суде. По решению фемиды, под домашним арестом он пробудет до 8 декабря. А на станции острова Кинг-Джордж ждут замену инженеру. Смена прилетит 1 ноября.

Сергей и Олег работают в «Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте» (АиАНИИ) несколько лет. Прошли вместе четыре зимовки в суровой Антарктиде и приехали на пятую. Правда, в этот раз задержались только на полгода.

Теперь Олегу предстоит длительное лечение. Фото: Соцсети

Теперь Олегу предстоит длительное лечение.Фото: Соцсети

- Оба сотрудника профессионалы, - рассказал «КП-Петербург» замдиректора Арктического института Александр Клепиков. – Работали в экспедициях, ездили на целый год на станцию. Из-за чего между ними произошел конфликт – разберутся следователи. Но оба на данный момент числятся в наших рядах, их никто не увольнял.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Полярники из культурной столицы устроили поножовщину в Антарктиде. А в Ленобласти чиновники разбрасывали деньги по дороге

00:00
00:00

Пресса уже называет несколько причин ссоры между полярниками. В числе них и затяжной конфликт между коллегами, и совместная пьянка, которая и спровоцировала бойню. Сообщают, что рассорились и вовсе из-за того, что Олег спойлерил: рассказывал концовки книг, которые Сергей читал в свободное время! Пока следователи не комментируют инцидент и сами причины ссоры, но обещают: следствие разберется во всем. И допросит пострадавшего, который уже скоро прилетит из чилийской больницы. Ему стало лучше.

Правда, Сергей уже о ссоре пожалел – мог и сдержаться! Теперь придется отвечать перед законом.

Конфликт в столовой

Полярники на Беллинсгаузене живут круглогодично. Добраться до острова Кинг-Джордж можно на судне или самолете. Коллектив небольшой – человек 15-20. А из развлечений просмотр телевизора (только два федеральных канала), чтение книг и спортивные мероприятия. Но с другой стороны, полярники ведь туда не отдыхать приехали, а работать, отмечают в Арктическом институте.

Живут не только своей, обособленной компанией. В соседях по острову - китайцы, корейцы, чилийцы, бразильцы, уругвайцы с которыми русские полярники проводят спортивные соревнования и отмечают праздники. Но все же в суровых условиях нервы на пределе. Однако ни разу за 63 года наблюдений на станции такого скандала не было.

Последней каплей для полярников стал вечер 9 октября. Тогда коллеги собрались в общей столовой. Поели, выпили. А после Сергей вонзил кухонный нож в коллегу. Нанес один удар, попав в грудную клетку. Поссорившихся разняли коллеги. Одного отвезли в больницу.

Сейчас по факту нападения следователи возбудили производство по статье «покушение на убийство». Теперь вспыльчивому полярнику может грозить реальный тюремный срок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге спасли от сноса исторический дом на Херсонской
В Петербурге взялись за рекультивацию мусорного полигона в Новоселках
Фонд имущества продал аварийное здание на Гороховой улице
Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД
В Ленобласти решили «узаконить» волонтеров
КГИОП в третий раз просит возбудить уголовное дело по особняку Веге
Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
В Ленинградской области будут штрафовать всех, кто не борется с борщевиком
Ленинградская область добавила денег на детские сады, лекарства и помощь ветеранам
В центре Петербурга из-за съемок фильма и учений перекроют движение
Tinder назвал самые популярные районы Петербурга для знакомств
Депутаты разрешат Беглову менять состав правительства Петербурга
Депутаты петербургского ЗакСа округлили стоимость льготных билетов на электрички
Петербуржская школьница выпила таблетки от туберкулеза и попала в больницу
В Петербурге определили самые чистые и самые грязные районы города
Звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграет в новом шпионском боевике
Глава Совбеза Патрушев назвал причины взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине
В Петербурге из-за нарушений остановлена прокладка теплосети на улице Косинова
В Петербурге разработают программу по безопасности детей в Интернете
Замдиректора Русского музея оштрафовали за незаконный ремонт исторических зданий
В Петербурге девушка на «БМВ» протаранила три иномарки и «улеглась» на бок
Среда, 24 октября, порадует петербуржцев сухой и солнечной погодой