Экспедиция на ножах: на антарктической станции «Беллинсгаузен» полярник набросился на коллегу, который спойлерил книги

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-24T19:56:11+03:00

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Иногда нервы не выдерживают даже у самых закаленных людей и тогда они хватаются за оружие. Такая история произошла с 54-летним Сергеем С. из Петербурга. Инженер-полярник в пылу гнева пырнул ножом своего 52-летнего коллегу-электрика Олега. Конфликт между петербуржцами произошел на другом конце земного шара – в Антарктиде, на станции Беллинсгаузен. Оба живы, но теперь в споре петербуржцев будут разбираться правоохранители.

Остыл и задумался

В Россию главный фигурант дела Сергей прилетел в субботу, 20 октября. Билет домой ему купили в родном Арктическом институте. Пока раненый им коллега Олег отлеживается в больнице в Чили, Сергей с пересадками в Европе добрался до Пулково и уже побывал в суде. По решению фемиды, под домашним арестом он пробудет до 8 декабря. А на станции острова Кинг-Джордж ждут замену инженеру. Смена прилетит 1 ноября.

Сергей и Олег работают в «Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте» (АиАНИИ) несколько лет. Прошли вместе четыре зимовки в суровой Антарктиде и приехали на пятую. Правда, в этот раз задержались только на полгода.

Теперь Олегу предстоит длительное лечение.Фото: Соцсети

- Оба сотрудника профессионалы, - рассказал «КП-Петербург» замдиректора Арктического института Александр Клепиков. – Работали в экспедициях, ездили на целый год на станцию. Из-за чего между ними произошел конфликт – разберутся следователи. Но оба на данный момент числятся в наших рядах, их никто не увольнял.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Полярники из культурной столицы устроили поножовщину в Антарктиде. А в Ленобласти чиновники разбрасывали деньги по дороге 00:00 00:00

Пресса уже называет несколько причин ссоры между полярниками. В числе них и затяжной конфликт между коллегами, и совместная пьянка, которая и спровоцировала бойню. Сообщают, что рассорились и вовсе из-за того, что Олег спойлерил: рассказывал концовки книг, которые Сергей читал в свободное время! Пока следователи не комментируют инцидент и сами причины ссоры, но обещают: следствие разберется во всем. И допросит пострадавшего, который уже скоро прилетит из чилийской больницы. Ему стало лучше.

Правда, Сергей уже о ссоре пожалел – мог и сдержаться! Теперь придется отвечать перед законом.

Конфликт в столовой

Полярники на Беллинсгаузене живут круглогодично. Добраться до острова Кинг-Джордж можно на судне или самолете. Коллектив небольшой – человек 15-20. А из развлечений просмотр телевизора (только два федеральных канала), чтение книг и спортивные мероприятия. Но с другой стороны, полярники ведь туда не отдыхать приехали, а работать, отмечают в Арктическом институте.

Живут не только своей, обособленной компанией. В соседях по острову - китайцы, корейцы, чилийцы, бразильцы, уругвайцы с которыми русские полярники проводят спортивные соревнования и отмечают праздники. Но все же в суровых условиях нервы на пределе. Однако ни разу за 63 года наблюдений на станции такого скандала не было.

Последней каплей для полярников стал вечер 9 октября. Тогда коллеги собрались в общей столовой. Поели, выпили. А после Сергей вонзил кухонный нож в коллегу. Нанес один удар, попав в грудную клетку. Поссорившихся разняли коллеги. Одного отвезли в больницу.

Сейчас по факту нападения следователи возбудили производство по статье «покушение на убийство». Теперь вспыльчивому полярнику может грозить реальный тюремный срок.