Актер Алексей Гуськов: «Я отговаривал Красовского снимать черную комедию о блокаде в Ленинграде»

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-22T14:00:24+03:00

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Офицер-контрабандист Никита Голощекин из сериала «Таежный роман» – одна из самых ярких ролей. Потом он был экранным аферистом, магнатом, мусорщиком... Образ эдакого мерзавца, который всех презирает, приклеился к Алексею Гуськову. Тем и необычнее его новая роль в фильме «Вечная жизнь Александра Христофорова». Позитивная светлая картина про незадачливого актера и семьянина, который только после того, как потерял все, вдруг обрел смысл жизни. Известный артист в этот раз не ограничился только ролью, он стал продюсером и автором сценария к фильму.

- Я и показами в столице не ограничился, - рассказал Алексей Геннадьевич в интервью корреспонденту «КП»-Санкт-Петербург перед самой премьерой. – Только что вернулся из турне по стране. Стартовал аж в Южно-Сахалинске! Не представляете, как я волновался, когда ушел за кулисы. В буквальном смысле слова задержал дыхание и ждал реакции зала. И так каждый раз в каждом городе, расслабился только к седьмому показу, когда понял, что зрителю все же нравится. Вот смотрите, что мне говорили после показа!

Артист достал из кармана мобильник и стал показывать видео из поездок.Фото: Артем Килькин

Артист достал из кармана мобильник и продемонстрировал видео из поездок. Вот из Владивостока, вот из Хабаровска, Уфы, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Нижнекамска, Самары, Краснодара, Новороссийска и Ростове. И везде положительные отзывы, люди специально подходили к артисту поблагодарить за хорошее настроение. Кстати, Алексей очень активен в соцсетях, сам ведет свой инстаграм и следит за комментариями.

- Забавная штука эти соцсети! – сказал он улыбаясь. – Я вот знаете, много за кем слежу из моих старых добрых друзей, да и сам с удовольствием общаюсь со своими подписчиками.

В 60 ЛЕТ ГЛАДИАТОР

Брутальный, властный, хитрый, мстительный — в кино, а в реальной жизни Гуськов очень обаятельный, добрый, веселый и интеллигентный. Лауреату Государственной премии, народному артисту России – 60. Но он в прекрасной форме, в новом фильме Алексей Геннадьевич такие трюки выполняет, не каждый молодой актер так сможет! Участвует в настоящих гладиаторских боях, размахивает мечом и щитом.

- Это был самый сложный момент съемок, а в остальном – отдых! – смеется актер. - Фильм снимался в Крыму, в Генуэзской крепости еще до начала туристического сезона. Но все равно, погода была прекрасная, и мы теперь делимся своим хорошим настроением. Я каждый раз перед показом говорю: «Фильм, который продлевает лето, или таблетка от осенней хандры».

Кстати, в Генуэзской крепости для картины специально выстроили целый парк аттракционов. После окончания съемок сносить его не стали, оставили, так сказать, в благодарность. Теперь это одно из самых посещаемых мест в Крыму. Кстати, на полуостров Гуськов ездил с женой, Лидия Вележева в новой картине сыграла его бывшую супругу

- Это идея режиссера Евгения Шелякина, даже тут мы решили сыронизировать, - продолжает Гуськов. – В жизни с моей любимой прожили в счастливом браке уже 30 лет. Не надоедаем друг другу даже на съемочной площадке. В чем секрет? Знаете, я понял: твоя вторая половинка – не помойное ведро, чтобы сливать свой негатив. Все плохое нужно оставлять за порогом дома. Слышал краем уха, что сейчас много звездных разводов, честно, не слежу за историей с Петросяном и Джигарханяном. Но считаю, что личную жизнь нельзя выставлять напоказ. Я так точно не буду делать.

Брутальный, властный, хитрый, мстительный — в кино, а в реальной жизни Гуськов очень обаятельный, добрый, веселый и интеллигентныйФото: Артем Килькин

К СЛОВУ, ПРО СКАНДАЛ

Пока шло интервью, в кафе, где мы сидели с артистом, заглянул его давний друг петербургский актер Ян Цапник. Его имя недавно засветилось во всех новостных лентах в связи со скандальным фильмом «Праздник» - черная комедия о блокаде, он там сыграл одну из главных ролей. Приятели обнялись и отошли в сторонку пошептаться.

- А я ему говорил! – громко воскликнул Гуськов. Артисты обсуждали как раз эту ситуацию с шумихой вокруг фильма про блокаду. Напомним, петербуржцы требуют запретить «блокадную» комедию и даже собирают подписи под петицией.

Когда Алексей Геннадьевич вернулся к диктофону, он не смог сдержать эмоций.

- Знаете, я Алексею Красовскому, режиссеру фильма, настоятельно рекомендовал поменять время действия картины, - развел руками Гуськов. – Я такое уже проходил. В 2011 году мы выпустили картину «4 дня в мае». (Телеканал НТВ в последний момент снял с эфира фильм режиссера Ахима фон Борриса, сославшись на «крайне негативную реакцию ветеранских организаций» - Прим. Ред. ) Хотя странно, что к нам были вопросы, наша картина снята на основе документов, которые хранятся в государственных архивах. Но я понял, что есть темы, которые в нашей стране очень болезненно воспринимаются. Алексей порядочный человек, тонкий, интеллигентный, но это уже никак не повлияет на сложившуюся ситуацию. И знаете, лучше бы он сейчас не давал никаких интервью.

Ян Цапник впервые прокомментировал ситуацию вокруг скандального фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде.Фото: Людмила ИЛЬИНА

«ПРАЗДНИК» ИЛИ НЕ ПРАЗДНИК?

Позже корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с Яном Цапником на другом светском мероприятии. Актер был вместе со своей супругой и охотно общался с коллегами по цеху, фотографировался и принимал восторженные отзывы. На просьбу дать комментарий, Ян заметно напрягся и уточнил о чем пойдет речь. А услышав ответ, что вопрос связан с фильмом «Праздник» и вовсе поник.

- Радость моя, дождитесь премьеры, - недослушав вопрос, перебил Цапник. – Раздули из ничего такой скандал! А там ведь все совсем не так, как пишут. Неужели вы верите тому, что пишут? Я не даю никаких комментариев по этому поводу и поэтому трубки сейчас не беру. Все равно только это и спрашивают.