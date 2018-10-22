Бывшая жена футболиста Александра Кержакова: «Он убедил меня лечь в психиатрическую больницу, то же самое он сделал с Миланой»

СЕГОДНЯ 19:56 2018-10-22T20:10:37+03:00

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Имя Александра Кержакова пестрит в заголовках СМИ уже не один год. Вот только тема статей, как правило, отнюдь не спортивные достижения бывшего футболиста. Семейная жизнь Кержакова все чаще напоминает заевшую пленку: скандалы, клиники, «жены-наркоманки», разводы, суды, а итог всегда один. Сейчас 35-летний Кержаков и его 25-летняя жена Милана Тюльпанова находятся почти на последней стадии развода, дело дошло до разборок в суде, причина споров - с кем будет проживать общий сын Артемий. Если вспомнить историю с предыдущей супругой Кержакова, 31-летней Екатериной Сафроновой, пока все идет по привычному для спортсмена сценарию и движется к неутешительному финалу. «Комсомолка» решила встретиться с Екатериной, чтобы еще раз услышать ее историю и разобраться, почему семейная жизнь футболиста напоминает бег по кругу.

История футболиста «Зенита» Александра Кержакова и Екатерины Сафроновой началась восемь лет назад. Молодые люди познакомились в ресторане, завязались отношения, вскоре пара переехала в загородный дом, родился сын Игорь. Казалось бы, happy-end, но история любви обернулась кошмаром. Вся страна наблюдала за многочисленными ток-шоу, где бывшие влюбленные отстаивали свои позиции в борьбе за общего ребенка. Вот уже 4,5 года Екатерина не видит собственного ребенка.

Надо было отпрашиваться даже в магазин

- Наши отношения завязались быстро, мы оба тогда были в состоянии развода, может быть, в том числе на этой почве понимали и поддерживали друг друга. Мы переехали в загородный дом, когда я была уже беременной Игорем. И как-то постепенно стала узником в этом доме. Саша не разрешал никого приглашать в гости, запрещал общаться с подругами. Если у подруг есть свое мнение - это плохо, а если у них нет детей, то они вообще еще несостоявшиеся женщины. С людьми из своего прошлого общаться тоже было нельзя. Все эти запреты и ограничения входили в мою жизнь постепенно, и незаметно я осталась совсем одна. Доходило до того, что мне надо было спросить разрешение, чтобы съездить в магазин за продуктами. Для Александра беременность представлялась в виде какой-то патологии, жена должна сидеть дома, над ней надо повесить икону и запрещать что-либо делать. А когда родился Игорь, стало еще хуже. Были и хорошие моменты, конечно, он заботился, и любовь была, но такой любви, в конечном счете, и врагу не пожелаешь. На почве этого у нас начались скандалы, я стала уходить из дома. И тогда он, наверное, понял, что я могу уйти с ребенком и вообще не вернуться.

Убедил меня лечь в психиатрическую клинику

- Параллельно у него начались финансовые проблемы. Ему пообещали, что он станет нефтяным магнатом, но для этого надо инвестировать крупную сумму денег в один воронежский завод. Это потом выяснилось, что вся история с заводом - липа. Саша потерял тогда 10 млн. долларов. Были долгие разбирательства, суды, он даже посадил своих друзей, которые его туда втянули. Помню, тогда я познакомила его со своим приятелем, который якобы работал в органах, его зовут Александр Савченко. Он активно подключился к проблеме, начал помогать и как-то незаметно стал вхож в наш дом. Спустя пару месяцев он уже давал Саше советы, как ему надо вести себя со мной, а когда мы крестили нашего сына, он даже стал крестным!

a.kerzhakov11 Старший сын, он же брат, он же фотограф

Кержаков был постоянно на нервах из-за финансовых проблем, а тут еще и новоиспеченный друг, который шепчет на ухо. У меня началась послеродовая депрессия, ссор стало еще больше. Потом Савченко заявил, что я якобы плотно сижу на наркотиках и меня надо срочно лечить, только лечить почему-то надо от нервного расстройства. Саша убедил меня, что мне нужна помощь и надо лечь в психиатрическую клинику. Уже потом я поняла, что это был их план, как убрать меня от ребенка.

Меня пичкали таблетками

- В клинике мне давали сильнодействующие психотропные средства, мое состояние было постоянно вялым. Через два месяца меня забрала оттуда бабушка, мы встретились с Сашей и он поставил мне еще одно условие: «Я вижу, что твое лечение не помогло, я хочу, чтобы ты прошла еще одну программу», - заявил он. А я, как зомбированная идиотка, делала все, что он мне говорит. Потом даже не могла себе объяснить, почему я слушалась его во всем. Речь шла о программе от любого рода зависимостей «12 шагов», с нами работали психологи, позже, когда начался весь этот кошмар, эта помощь, конечно, мне сильно помогла. Я была в этой программе два месяца, Саша писал мне письма, признавался в любви, говорил, что все у нас будет хорошо. К моменту моей выписки, Игорю уже был год. Меня забрал водитель и привез на съемную квартиру, там были коробки с моими вещами. Я поняла, что это конец, тут же ему позвонила, он разговаривал со мной совсем по-другому. Сказал что так надо, ему так посоветовали, сказал, что я должна еще полечиться. С ребенком мне видеться он так же не давал. Я поехала к общим друзьям, они-то и сказали мне, что у него уже другая. Он начал встречаться с Миланой, когда я была еще в клинике. Вскоре мне пришла повестка в суд по делу об определении места нахождения ребенка, он подал иск, когда я была в клинике.

Кержаков и свою вторую жену Милану лишил возможности видеться с общим ребенком.Фото: СОЦСЕТИ

Суд ограничил меня в правах на ребенка

- Когда тебя предают - это ужасно, мне уже не хотелось просыпаться и делать что-то, своего ребенка я не видела уже долгое время, как жить в такой ситуации я не знала. Спасибо психологам, они помогли. Кержаков продолжал давить на меня, приезжал и говорил, что пока мы решаем свои вопросы, ребенка лучше не дергать, я должна подписать бумаги о его временном месте нахождения, и я подписала. Это уже потом я узнала, что это фактический отказ. В итоге в суде меня ограничили в правах на моего ребенка. Сыграла свою роль и эта злосчастная бумажка, и тот факт, что я лежала в клиниках. Несмотря на то, что Саша заявлял, что я наркоманка, он не предоставил в суд ни одного моего положительного анализа на наркотики, все было только с его слов. Зато предоставил заключение своего психолога, которая на основании разговора с нашим семимесячным сыном, сделала вывод, что ему лучше жить с папой! Абсурд. Саша, вообще очень внушаемый человек, только слушает не тех людей. Думаю, сыграл и тот факт, что Саша тогда встречался с Миланой, а ее отец влиятельный сенатор Вадим Тюльпанов тогда был еще жив…

С Миланой все пошло по тому же сценарию

- Почти пять лет я не вижу сына, но я не перестаю предпринимать попытки, я стучусь во все двери. Сейчас Александр работает в Москве, а дети с нянями в Санкт-Петербурге. Я не раз приезжала с полицией к дому, где они живут, на что мне сообщали, что место нахождения моего ребенка в другом месте. Я подавала запросы в соответствующие органы, на что мне приходили отписки. Мы познакомилась с новой женой Кержакова Миланой, когда у них уже начались те же проблемы: родился сын и все пошло по тому же сценарию. Я тогда ей сразу сказала, чтобы она ни в коем случае не подписывала никаких бумаг о месте проживания сына. Позже, она призналась, что он просил ее об этом, но она вспомнила мои слова. Саша так же давил нее, она отказывалась, в итоге убедил лечь в клинику. Он же понимает, что это все равно, что расписаться в своей ненормальности. При этом ей он тоже обещал, что все у них будет хорошо, вот только слово свое опять не сдержал…

Екатерина вот уже 4,5 года борется за сына. Помогают ей в этом лучшие юристы страны. Но пока - безрезультатно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Он привык отдыхать, как Кокорин и Мамаев…

- В него в какой-то момент как будто вселился бес. Его всего издергали, выжали из него все, сначала неудачные инвестиции и потеря денег. Да и в «Зените» он хотел закончить карьеру совсем не так. Он хотел занять там неплохой пост, а в итоге - тренер юношеской сборной. А это совсем не то к чему он привык. Там же не те зарплаты: он привык отдыхать как Кокорин и Мамаев. Потом, с помощью отца Миланы, он хотел «въехать в Думу на белом коне», но и тут не срослось, к сожалению, ее отец умер. А тут опять жена с ребенком и опять в не совсем нормальном состоянии после смерти отца и послеродовой депрессии, а проблемы Саша сам решать не привык… И никаких перспектив. Если дети будут жить с матерями, на них ведь надо выделять алименты, а на что тогда жить? Легче платить зарплату няням.

Не перестану бороться

- Боль от того, что не видишь своего сына со временем притупляется, первый год - это на грани сумасшествия, а потом все по-другому. Я благодарная, что у меня родилась Стеша (младшая дочь Сафроновой, – прим. Авт.), благодаря ей я сейчас живу. Я видела Игоря, когда ему было полгода, сейчас ему пять. Страх, что он меня не узнает, конечно, есть, а еще страшнее от того, что я могу его не узнать... Но я не перестану бороться за сына. С Миланой, последней женой Саши, мы поддерживаем отношения, ведем переговоры о том, как будем взаимодействовать. 23 октября у них с Кержаковым будет первое заседание суда, я все это уже проходила. Я желаю ей удачи и не пожелаю ни одной матери не иметь возможность видеть собственного ребенка.

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