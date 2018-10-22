Активистка Евгения Чудновец: Творчество Oxxxymironа могло повлиять на убийцу-подростка в Керчи

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-22T20:12:16+03:00

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Недавняя трагедия, случившаяся в Керчи, повергла в шок всю страну. Студент четвертого курса Влад Росляков устроил массовое убийство в здании учебного заведения. Политики, представители власти и простые граждане задались вопросом: почему это произошло и что необходимо делать, чтобы подобное никогда не повторилось? Некоторые общественные деятели увидели возможную причину в творчестве популярных исполнителей, которые своими треками призывают молодежь к агрессии.

- Я увидела клип рэпера Oxxxymirona на страничке своего знакомого в соцсетях, - рассказала член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Евгения Чудновец. - Считаю, что таких видео не должно быть на просторах Интернета, так как они провоцируют подростков на агрессивные действия. Я написала обращение в Роскомнадзор с просьбой удалить контент.

Речь о клипе 33-летнего рэпера из Санкт-Петербурга Oxxxymiron (Мирон Федоров. - Прим. автора) «Последний звонок», который он написал еще в 2009 году.

«Сложнее всего было найти тротил и запал

И пронести на бал, фитиль был подозрительно мал

Актовый зал, АК достал, с предохранителя снял

Как удивится директриса, лишь увидев меня».

При этом, скорее всего, сам музыкант писал эти строки, основываясь на собственных переживаниях. В девятилетнем возрасте будущий рэпер вместе с семьей переехал в Германию. Известно, что немецкие школьники не принимали парня из России и Мирон был подвержен травле.

- Меня лично трагедия в Керчи привела в ужас, - продолжает 34-летняя активистка. - Я не обвиняю в этом Мирона, как и в том, что он специально призывает молодежь к убийствам, не считаю, что его надо посадить и считать террористом, я просто хочу, чтобы он удалил этот контент. Видимо, Роскомнадзор не успевает все отсматривать - ему надо помогать. Я хочу сама поговорить с Oxxxymiron, может быть, он согласится удалить этот клип добровольно и переписать текст, добавить альтернативный финал, показать, что все может быть по-другому, что есть выход.

Пока Oxxxymiron и его представители никак не отреагировали на призыв Чудновец и комментировать заявление не собираются. Мы дозвонились другому рэперу, в чьих песнях тоже часто встречаются нецензурные слова, и детям такое творчество явно слушать не на пользу.

- Трагедия, произошедшая в Керчи, - это ужасно, я выражаю свои соболезнования семьям погибших, - сказал рэпер ST. - С творчеством Oxxxymirona я не знаком, и что в голове у активистов, я не знаю. Считаю, что есть более важные вещи, которыми стоит заниматься, а не запрещать песни.