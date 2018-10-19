Шнуров о своем туре по стадионам ЧМ: «Это будет что-то вроде Цирка дю Солей»

СЕГОДНЯ 20:43 2018-10-19T22:17:06+03:00

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Сегодня вечером, 19 октября, на стадионе на Крестовском выступает группа «Ленинград». Для новой арены - это будет первый концерт, ни один музыкант не решился до этого замахнуться на такую огромную площадку. А 4 июня следующего года музыкант начнет свой грандиозный тур по аренам прошедшего Чемпионата мира по футболу. В маршруте – девять российских городов и полмиллиона зрителей. «Спортивные» гастроли Шнурова и команды продлятся с июня по октябрь 2019-го. Завершится тур на "Санкт-Петербург Арене" в родном для музыканта городе.

В душе Шнуров – «председатель Земного шара»Фото: Артем Килькин

На первый концерт Шнура на газоне собралось 65 тысяч зрителей. Это абсолютный рекорд в истории новой России. Часть разместилась на трибунах, часть заполнила танцпол, под который приспособили поле. Веселиться «по-ленинградски» начали уже на выходе с «Новокрестовской»: там развернулась бойкая торговля флажками, шарфами и шапками с символикой группы.

Веселиться начали еще на улицеФото: Артем Килькин

– Наша техническая группа была здесь за месяц до сегодняшнего мероприятия, – сказал Сергей Шнуров накануне концерта. – Многие здесь даже ночевали.

На разогреве выступал рэпер Фараон. Правда, посмотреть на него успели не все: из-за тщательного досмотра на входе скопилась огромная толпа. Часть зрителей опоздала и на выход самого «Ленинграда».

Шнур открыл концерт любимыми хитами

– В Фараоне я вижу что-то новое и интересное, – отметил Шнуров. – Но если бы мы хотели привлечь сюда школьников, мы бы заявил в анонсе, что будет выступать Фараон. Мы этого не сделали. Следовательно, стоит какая-то иная задача.

У метро развернули торговлю флашками и шарфами с символикой группы

А задача непростая. И пытаться выполнить ее коллегам лидер «Ленинграда» не советует.

– Я провожу параллель с карнавальным действием: специально для этого тура мы будем разрабатывать сценические декорации, делать специально шоу. Программа будет уникальной! – пообещал Шнур. – Хотелось бы, чтобы это было что-то вроде Цирка дю Солей с музыкальным сопровождением.

На трибунах и танцполе разместилось 56 тысяч человек

Не обошлось и без перехода на личности: журналисты поинтересовались у Шнурова, будет ли на трибунах сегодня его новая невеста.

– Все зрительницы, которые присутствуют на моих концертах, – это, в некотором роде, мои потенциальные будущие супруги: никогда не готовлюсь к свадьбам! – улыбнулся музыкант. – Девушка может быть совершенно неидеальной, и я ей посвящу песню. К женщинам я подхожу комплексно, конкретных черт не выделяю.

К свадьбам Шнур не готовится. А значит, это может произойти когда угодно

И о творческих планах. Так как в душе Шнуров – «председатель Земного шара», то любая должность, «даже президент России», – это для него уже понижение. А это Шнура, естественно, не устраивает: «деградировать не намерен».