Друзья Сергея Шнурова раскрыли дату его свадьбы

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-15T19:02:17+03:00

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Вот-вот в рядах завидных холостяков заметно поредеет. 45-летний лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на прошлой неделе подал заявление в ЗАГС, а теперь друзья и коллеги по цеху раскрыли дату его официальной женитьбы. Хотя официально со своей третьей супругой Матильдой главный котик страны развелся всего-то 2 месяца назад!

По словам товарища эпатажного артиста Стаса Барецкого, Шнур женится 17 ноября. Церемония будет пышной, а на торжестве не обойдется без сюрпризов.

- Да, Сергей женится 17 ноября, это правда - пояснил "КП-Петербург" Барецкий. – На свадьбе будут и машины, и кареты… И я сзади на инвалидной коляске поеду.

Девушка, которая станет супругой импозантного музыканта, публике уже знакома. Ей 26 лет и зовут красавицу Ольга Абрамова. О девушке известно немного – приехала из Екатеринбурга, часто посещает светские мероприятия… Шнуров также не раскрывает подробностей о невесте. На светских тусовках называет ее поэтессой Варварой.

Действительно ли Шнуров женится по любви, или это очередной пиар-ход перед масштабным шоу – покажет время. Кроме того, случайные прохожие засняли музыканта во Дворец бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге 10 октября. Именно там он подавал заявление на регистрацию брака. Лица его спутницы не видно, она сидит спиной, но по фигуре и волосам спутницы понятно, что в ЗАГС он привел блондинку-поэтессу.

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