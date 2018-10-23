Жена Кержакова Милана не явилась в суд на бракоразводный процесс

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-23T16:16:29+03:00

Бывшая жена Кержакова не пришла в суд на бракоразводный процесс. Фото: Соцсети

Сам футболист терпеливо дожидался супругу, но в итоге рассмотрение началось без присутствия истицы

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Сегодня в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга начался бракоразводный процесс по делу Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы. Иск был подан экс-супругой, которая требовала определить место жительства ребенка и размер алиментов.

- Сам суд уже начался, однако Милана на заседание не явилась, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

При этом известный в прошлом футболист решил приехать за рассмотрение дела, чтобы лично присутствовать при решении судьбоносных вопросов. Так и не дождавшись истицу, судья начал разбирательство без нее.

Петроградский суд слушает дело о разводе Кержаковых.Фото: Артем Килькин

Александр Кержаков, через своих адвокатов просил сделать слушание открытым, однако суд принял сторону супруги спортсмена, которая настаивала на закрытом рассмотрении дела.

Стоит сказать, что Милана Тюльпанова и Александр Кержаков поженились в 2015 году. После двух лет брака, в апреле 2017 года у пары родился сын. Однако уже в 2018 году появились сообщения о размолвке между супругами, а также скором расставании.

Напомним, что Александр Кержаков стал знаменит благодаря играм за петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», а также сборную России. В последнее время бывший спортсмен периодически работает комментатором на одном их телевизионных каналов.

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