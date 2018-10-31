Николай Цискаридзе: Консерватории я предпочту концерт Сергея Шнурова

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-31T20:20:43+03:00

Артист балета признался, что не против того, чтобы имя эпатажного певца увековечили в Северной столице

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Николай Цискаридзе хоть и медийная личность, но с публикой встречается нечасто. Потому на приглашение дискуссионного студенческого клуба, куда пришел знаменитый артист балета, откликнулось много людей. Повод актуальный - звезда балета в Петербурге обсудил с молодежью идею переименования аэропорта Пулково. Цискаридзе был при полном параде – в строгом пиджаке серого цвета, дорогих ботинках и с привычной укладкой.

- Честно, я консервативен в вопросе названий, - признался Народный артист РФ. - На мое поколение пришлось много изменений. По-другому теперь называются улицы, площади, учебные заведения. Но я до сих пор в Тбилиси, Москве и Петербурге называю их только старыми названиями. Что касается споров вокруг переименования Пулково… Вообще мне нравится старое название, оно имеет большое значение: на Пулковских высотах стояли немецкие захватчики и отсюда обстреливали город. Дальше этой точки их не пустили. Считаю, что оно должно остаться.

Известно, что главные воздушные ворота Петербурга свое название сохранят, но к нему добавят дополнительное имя. Напомним, сейчас проходит голосование в рамках проекта «Великие имена России». Выбирают среди нескольких претендентов. Это и великий поэт Александр Пушкин, и выдающийся ученый Дмитрий Менделеев, и основатель Петербурга Петр Первый. Кстати, в лонг-лист попал и музыкант Сергей Шнуров. Цискаридзе уверен: это неспроста. Возможно, пройдет время и лидеру группировки «Ленинград» в городе вообще памятник поставят.

Шнуров - на сегодня мой самый любимый артист, - сделал неожиданное заявление Николай Цискаридзе.Фото: Артем Килькин

- Шнуров - на сегодня мой самый любимый артист, - сделал неожиданное заявление Николай Цискаридзе. – Он - выдающийся. За всей его бесшабашностью и импровизацией стоит очень большой профессионализм, четкий план. Он очень умный, профессиональный, грамотный человек, который умеет работать с публикой. Думаю, что со временем ему в Петербурге и памятник поставят, и мемориальную доску повесят на доме, где он жил.

Интересно, что знаменитый танцор признался - после концертов в консерватории он часто задумывается: «зачем я сюда пришел». А концерты группировки «Ленинград», на которых, оказывается, Цискаридзе завсегдатай, посещает с большим удовольствием.

- Но нужно помнить, что у каждого поколения свои кумиры. Возможно, потомки будут слушать песни Шнурова и удивляться: неужели это приводило кого-то в восторг? Кто-то помнит сейчас Авдотью Истомину? А во времена Пушкина, она была сродни Пугачевой. Из-за нее даже Грибоедов стрелялся!

Когда закончилась дискуссия, артиста окружили со всех сторон. Молодые парни и девушки просили автограф и очень хотели сделать селфи со знаменитостью.

- Ой, ребята, извините, мне надо бежать, - поспешил народный артист. – Меня ждут мои ученики в Академии русского балета имени Ваганова.

Сейчас самая жаркая пора, скоро экзамены.