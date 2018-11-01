2018-11-01T16:58:25+03:00
Общество

"Это сатанизм и экстремизм": Депутат из Ленобласти решил запретить рэп в России

Владимир Петров выступил с новой инициативой
Елена БЕЗГОДОВА
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Фото: Личная страница Владимира Петрова "ВКонтакте"Фото: Личная страница Владимира Петрова "ВКонтакте"
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Российские рэперы могут сдавать свои шубы и золото в ломбарды. Депутат из Ленобласти Владимир Петров объявил войну ценителям творчества Тупака и Дрейка и решил запретить рэп-культуру в России. Запрет, по мнению парламентария, должен действовать до «нормализации ситуации в молодежной среде», но когда это нормализация ожидается – не уточнил. Соответствующее обращение 1 ноября народный избранник направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Через текст обращения депутата Законодательного собрания области, который оказался в распоряжении «КП-Петербург», красной нитью проходит мысль о вреде рэп-культуры. Владимир Петров уверен, что именно «плохой музыкальный вкус» приносит немало проблем подрастающему поколению.

- Более того, многие музыкальные композиции открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине,- пишет Петров. – По сообщения СМИ именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия. Самое мрачное явление в молодежной «рэп» культуре – так называемые «рэп-батлы», где лицом к лицу сталкиваются противоборствующие исполнители и их «банды»… часто такие встречи проходят нелегально. Итогом становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих «музыкальных» вкусах.

Отрывок из письма, которое депутат отправил в Прокуратуру

Отрывок из письма, которое депутат отправил в Прокуратуру

В своем обращении парламентарий просит Чайку принять меры прокурорского реагирования. А именно не допускать подобных «псевдомузыкальных собраний» и даже отказаться от концертов рэперов.

Прислушается ли прокуратура к депутату – покажет время.

Кстати, Петров известен своими эпатажными законопроектами.

Против ВКонтакте

В начале 2017 года депутат объявил войну соцсети ВКонтакте. Отправил в Роскомнадзор обращение с требованием закрыть доступ к популярному сайту на территории России. Причиной жалобы стало то, что пользуется ВКонтакте лица младше 14 лет. Роскомнадзор отказал, а депутат настаивать на своем не стал.

Против телефонов супругов

В этом году народный избранник заявил: нужен закон, который запрещает мужу и жене лазить по телефонам друг друга. Ведь сколько супругов запрещают своим «половинкам» лезть в свой телефон, но мало кого этого останавливает. При этом депутат уверен, что напугать нарушителя сможет только угроза серьезного наказания! Правда, инициатива Петрова так и осталась вне закона.

Против работы 1 сентября

Парламентарий в свое время требовал и отменить рабочий день 1 сентября. Он уверен: это очень сентиментальный и важный день не только для школьников, но и для их родителей, поэтому провести его нужно вместе. Инициативу Петров направил министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину, но, увы, вновь не получил поддержки.

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