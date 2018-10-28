ДТП со сгоревшим микроавтобусом под Петербургом: Невеста погибшего пассажира отговаривала его от этой поездки в Финляндию

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-28T17:58:21+03:00

Жених отправился в поездку, чтобы продлить визу и уехать позже в путешествие с возлюбленной [видео]

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Жуткая авария произошла на трассе Скандинавия вечером 27 октября. На ЗСД рядом с КАД столкнулись два грузовика «Скания» и «Ивеко». Последний от мощного удара перескочил отбойник и выехал на встречку, где в этот момент ехал микроавтобус «Хендай». Иномарка вмиг вспыхнула, пассажиры и водитель погибли на месте, никого не удалось спасти. Трагедия унесла жизни восьми человек.

Авария на ЗСД с восемью погибшими .

ОСНОВАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС С ЖЕНОЙ

Петербуржец Анатолий Лурье был одним из тех, кто не смог выбраться из огненной ловушки. Про таких, как он, обычно говорят: «дом – полная чаша». Заботливая супруга, верные друзья, дочка, внук. Для своей семьи он всегда был примером и опорой. «Серьезный, энергичный мужчина, очень любящий свою жену», - так описывают 63-летнего Лурье знакомые.

Несколько лет назад Анатолий и его жена Любовь основали небольшую туристическую компанию под названием «Лювил-тур». Семья занималась организацией однодневных туров в Финляндию. Меньше, чем за тысячу рублей, желающие могли добраться до Лаппеенранты и обратно. Анатолий возил петербуржцев к «соседям» несколько раз в неделю и знал лучшие магазины, склады и торговые центры. Обычно он сам садился за руль микроавтобуса и вез покупателей за товарами. День, когда случилась трагедия, не стал исключением. Он управлял машиной. По одной из версий, погибшие в аварии как раз возвращались из очередного тура.

Водитель микроавтобуса с супругой основал бизнес на поездках в ФинляндиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Анатолий сгорел в своем автобусе вместе с пассажирами. Скорбим…Нет слов, как страшно. Хороший человек! Вечная память, - говорит подруга Анатолия Лурье, Татьяна.

"РИСКОВАЛ ЖИЗНЯМИ ПАССАЖИРОВ"

Сейчас сайт туристической компании «Лювил-тур» не работает. Однако в сети есть множество отзывов. У фирмы были постоянные клиенты, которые благодарили агентство за организацию поездки.

- Воспользовался услугами этой фирмы для поездки в Финляндию на целый день. Понравилось четкость и профессионализм обслуживания, включая даже самого шофера автобуса. Если немного опаздывали, заранее предупредили, очень вежливо все объясняют, - написал один из пользователей.

Микроавтобус загорелся после ДТП Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Однако были и те, кто остался недовольным услугами этой фирмы. Среди отзывов, оставленных летом 2018 года, можно найти негативные. В них упоминается Анатолий. Однако фамилия не указана, поэтому сложно сказать, о каком Анатолии идет речь.

- Ездили в однодневный тур в Лаппееранту от этого агентства. Водитель Анатолий отличился отвратительным опасным вождением и на все просьбы соблюдать дистанцию и скоростной режим продолжал рисковать жизнями шести человек и грубил клиентам. Что-то говорил про конкурентов, но с такими водителями эта фирма сама себе конкурент. Никогда больше! – возмутился Александр.

ПОСВЯТИЛА ЖИЗНЬ РАДИО

Еще одна жертва ужасного ДТП – 70-летняя Елена Ошевенская. Женщина работала главой библиотеки Дома радио в Петербурге. 40 лет назад организовала выставку военного радио, позже небольшая экспозиция переросла в настоящий музей. Для многих журналистов дама проводила экскурсии и рассказывала про историю своего любимого дела.

Ошевенская была директором библиотекиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ошевенскую упоминают и авторы многих книг про историю радио. Посвятив себя работе, Елена пожертвовала личной жизнью. В Петербурге из родственников у женщины остался лишь двоюродный брат.

- Для меня новость о ее смерти стала шоком, - признался Алексей. – Она была замечательным, светлым человеком. Просто не могу поверить в ее гибель…

«МЕЧТАЛ О СВАДЬБЕ»

Почти все пассажиры того злосчастного микроавтобуса – люди пенсионного возраста кроме одного молодого человека. 29-летний Константин Гусев увлекался хоккеем и работал водителем в частной фирме. Парень мечтал о свадьбе со своей девушкой. Но отметить торжество влюбленные так и не успели.

- Костя поехал в Финляндию, чтобы продлить свою визу, - рассказал «Комсомолке» его брат Сергей. – Он планировал путешествие по Европе вместе со своей невестой. Но Девушка отговаривала от поездки именно сейчас. Совсем недавно у брата украли кошелек со всеми деньгами. Сбережений не было, невеста просила повременить с Финляндией. Но он как-то нашел деньги и все равно поехал. И тут на обратном пути эта авария…

Пара, по словам брата, планировала свадьбу

К слову, родственников Константина так и не пустили на опознание тела. Работники морга попросили родственников подождать. Сейчас близкие собирают деньги на похороны Константина.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту аварии следователи ГСУ ГУ МВД России уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейские в качестве подозреваемого задержали водителя грузовика «Скания». Теперь шоферу грозит до 5 лет лишения свободы. К слову, он единственный не получил травм в аварии. Водитель другого грузовика в тяжелом состоянии в больнице.

Водитель и пассажиры погибли в аварии Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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