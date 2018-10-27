Полиция возбудила уголовное дело после аварии двух грузовиков и микроавтобуса, где погибли 8 человек
В Петербурге продолжают разбираться в аварии двух грузовиков и микроавтобуса, где погибли семь человек. На месте трагедии развернули оперативный штаб. Сейчас расследованием занялись следователи МВД России.
- На 36 километре трассы ЗСД 61-летний водитель грузовика "Ивеко" столкнулся с попутным грузовым "Скания", за рулем которого находился 59-летний мужчина, - рассказывают в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - После столкновения "Ивеко" выехал на полосу встречного движения, где въехал во встречный микроавтобус "Хендай Старех", который после аварии загорелся.
В аварии погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса. Водителя грузовика "Ивеко" госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель "Скании" не пострадал.
Сейчас по факту аварии следователи ГСУ ГУ МВД России уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В аварии погибли 8 человек в Петербурге.