Свое жилье, песни под гитару и иностранные друзья

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-29T14:32:40+03:00

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Вспоминая о комсомольской организации, первым делом говорят об идеологии. Но были и вполне материальные традиции, которые приносили комсомольцам реальную пользу.

ПРИЕМ В КОМСОМОЛ

Две рекомендации от члена комсомола, знание истории и устава, а также ответ на вопрос «почему хочешь стать комсомольцем?» - и тебя принимают в могущественную организацию. Для наших родителей прием в комсомол был совершенно естественным делом. Он означал, по сути, что ты - хороший человек, даже если не отличник и готов помогать окружающим людям. Поэтому перед приемом, конечно, волновались, для большинства это был очень важный момент в жизни, который означал общественное признание. Тем более что хулиганов и отпетых двоечников, а из взрослых судимых и пьяниц в комсомол не принимали. Но что важно: всегда были готовы помочь исправиться, взять на поруки, поддержать.

КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

В большинстве школ, дворцов пионеров создавали клубы интернациональной дружбы, сокращенно КИД. Школьники писали письма зарубежным сверстникам и предлагали дружить. Как было здорово, когда приходил ответ! Завязывалась переписка. Так дети лучше узнавали о жизни в разных странах. Это работало на укрепление интернациональной дружбы лучше любых политических лозунгов. Кроме того, в переписке можно было отлично попрактиковаться в иностранном языке. Школьники-иностранцы, которые заводили друзей в Советском Союзе, узнавали, что в России живут не злобные монстры, и меньше поддавались антисоветской пропаганде. В свою очередь так же начинали думать и советские школьники. Иногда такая школьная дружба длилась всю жизнь.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Прекрасная социальная традиция, которой может позавидовать современная молодежь. Крупные предприятия выделяли деньги на строительство домов для своих сотрудников-комсомольцев, а строили их будущие жильцы, которые затем и получали новые квартиры. Так государство решало проблему нехватки жилья для молодых комсомольских семей. В жилых комплексах были магазины, кафе, комнаты продленного дня для школьников, вечерний детский сад, ясли, библиотека, зал семейных торжеств, места для занятий творчеством и спортом, вокруг - зеленая зона, места парковки автомашин и даже кладовки для овощей и фруктов со своего огорода. Не жилье - сказка! Но стать членом МЖК мог не каждый комсомолец, а только тот, кто лучше всех работал, учился, имел семью, участвовал в общественной жизни. Движение МЖК существовало в 1971-1991 годах и прекратилось с распадом Советского Союза.

СТРОЙОТРЯДЫ

Это тоже прекрасная традиция, которая давала комсомольцам возможность очень хорошо заработать и при этом почувствовать себя патриотом, участником великого дела. На самом деле студенты отправлялись не только на ударные стройки, такие как БАМ или Саяно-Шушенская ГЭС. Многие начинали с малого: в летние каникулы строили и ремонтировали в деревне школы, коровники и другие здания.

Были и студенческие педагогические отряды (СПО): будущие педагоги получали прекрасную практику как вожатые в пионерлагерях, детских домах, брали шефство над трудными подростками.

Комсомольцы набирались опыта, работая проводниками на железной дороге, в торговле, строили дороги, плотины и каналы для орошения полей.

УБОРКА КАРТОШКИ, ОВОЩЕБАЗЫ

Самые первые комсомольские студенческие отряды работали в сельском хозяйстве. Еще в 1920 году учащихся послали на уборку картошки и заплатили за это деньги. В дальнейшем летняя поездка на картошку стала доброй традицией, о которой вспоминают с ностальгией. Ведь там, несмотря на плохие бытовые условия, была романтика, которой так не хватает сегодня молодежи. Дискотеки по вечерам, песни под гитару у костра, первая любовь, которая нередко заканчивалась свадьбой. На картошку посылали также молодых специалистов и преподавателей, которыхих подопечные студенты могли узнать получше и даже подружиться.

Некоторым везло: их отправляли убирать клубнику или черешню. Также комсомольцев посылали на овощебазы, перебирать свеклу, морковку, капусту, картошку, но эту работу комсомольцы любили меньше.

ГТО

Сегодня врачи бьют тревогу: число больных школьников растет. А в комсомоле физическая культура стояла на одном из первых мест в списке задач, сразу после отличной учебы. Как хилому строить социализм и в дальнейшем коммунизм? Поэтому внедрению физкультуры и спорта уделялось большое значение.

Именно по инициативе комсомола создали комплекс «Готов к труду и обороне СССР» - ГТО. Чтобы приобщить молодежь к спорту, регулярно проводили чемпионаты СССР по многоборью ГТО, к слову, на призы газеты «Комсомольская правда». Часто устраивали массовые спортивные соревнования для школьников, такие как турниры «Кожаный мяч», «Золотая шайба», на призы клубов ЦК ВКЛКСМ, Всесоюзные детские спортивные игры «Старты надежд». В этих турнирах участвовали миллионы мальчишек, и часто с этих соревнований начиналась карьера в спорте. Также комсомол вовлекал подростков в работу ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Мальчишки и девчонки учились плавать, стрелять, бороться, обращаться с оружием.

СУББОТНИКИ

Первые комсомольские отряды помогали труженикам сельского хозяйства.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый субботник прошел в 1919 году: железнодорожники-коммунисты по призыву Ленина бесплатно отремонтировали три паровоза. Через год в субботнике по уборке Кремля принял участие Ленин. Позже подключились комсомольские организации по всей стране: в назначенный день школьники, студенты, молодые специалисты наводили порядок на улицах, убирали грязь, сажали деревья и цветы. И надо сказать, работали с охотой и энтузиазмом, потому что делали это для себя, не разделяя личное и общественное. После казалось невозможным, например, бросить мусор на тротуар, ведь только вчера ты его сам подметал.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

Первомайская демонстрация в советские времена была настоящим праздником. Уже с утра на улицах звучала бравурная музыка, настроение было приподнятым, красные флаги напоминали о великих целях общества, строящего новую прекрасную жизнь. В общем, это был праздник. И комсомольцы, шагая в колонне вместе со всей школой, это чувствовали. Рядом было плечо друга, который не оставит в беде. Одухотворенность великих традиций давала надежду, что в будущем все будет еще лучше, чем сейчас. Никому и в голову не приходило, что развалится Советский Союз, не станет комсомола и наступит хаос 1990-х. Кстати, сейчас молодежные организации активно развиваются. Появилось Российское движение школьников, Российский союз молодежи, возродились студенческие отряды. Кто знает, может, мы еще вернемся к забытым традициям.