Бывшая жена Кержакова: «Если бы он думал о детях, не выставлял бы матерей в таком свете»

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-29T18:24:55+03:00

Екатерина Сафронова рассказала «КП» как два года назад ее пытались привлечь за преступление, которого она не совершала

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23 октября суд Петроградского района на предварительном слушании постановил: до момента вынесения основного вердикта сын 25-летней Миланы Тюльпановой и 35-летнего Александра Кержакова должен жить с матерью. Однако дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова Милана своего ребенка так и не получила. Кержаков решил проигнорировать решение суда и, несмотря на попытки матери забрать сына Артемия, ребенок до сих остается с ним. Чтобы пригрозить бывшему мужу Милана выложила на свою страничку Instagram обращение к Кержакову.

- Ты сам вредишь нашему сыну, - написала Тюльпанова. - Ты пугаешь меня новым адвокатом. Как твой адвокат объяснит подбрасывание наркотиков бывшей жене? Тем более, что у меня сохранилась переписка, где ты сам об этом пишешь.

Однако уже через час Тюльпанова удалила запись. «Комсомолка» решила выяснить, что имела ввиду Милана и дозвонилась до бывшей супруги Кержакова Екатерины Сафроновой, которая, если вспомнить, и правда была участницей скандала, связанного с запрещенными веществами.

«Я обняла дочь, а мне надели наручники»

- 28 декабря 2016 года мы со Стешей (младшая дочь Сафроновой от третьего брака, – прим. авт.) приехали домой из магазина, - рассказала «КП» - Петербург» Екатерина. - Я припарковала машину, и мы с дочерью пошли к парадной. В это время ко мне подбежали двое мужчин в штатском, представились сотрудниками полиции, удостоверений не показали, зато сразу начали надевать на меня наручники. При этом, повторюсь, на руках у меня была полугодовая Стеша, отпустить ее я не могла - она еще не ходила. Я обняла ее, а руки мне впереди скрепили наручниками. До сих пор не понимаю, зачем это надо было, ведь я не собиралась никуда убегать.

Со слов Екатерины, полицейские тогда заявили, что задерживают ее по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Обыскали все сумки, машину и, ничего не найдя, повезли в отделение. По дороге в участок представители закона уговаривали Сафронову во всем признаться, но девушка стояла на своем: ведь признаваться ей было не в чем.

Екатерина с ужасом вспоминает, как на нее надели наручники, когда она шла домой с грудной дочкой.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дочь постоянно плакала, что раздражало их еще больше. Меня повезли в 33 отделение полиции через весь город, по дороге мы проехали три отделения. Это потом я узнала, что при задержании сотрудники обязаны ехать в ближайшее отделение. Но, видимо, туда они не поехали, так как знали, что в нем работает мой мужчина - отец Стеши…

В СМИ написали о задержании до того, как я оказалась в отделении

- Пока мы ехали, на одном из порталов каким-то образом уже появилась статья о том, что меня задержали с белым порошком и я, якобы, призналась, что это наркотики. Конечно, это все ложь. Я ни в чем не признавалась: не было ни протокола, ни официального досмотра, все происходило без понятых, а на мои возражения о том, что это незаконно, мне по-хамски отвечали: «Докажи!»

«Они думали, что я прячу наркотики в памперсе у дочери»

Поскольку у Сафроновой при себе в тот вечер ничего запрещенного не обнаружили, сотрудники полиции решили проверить ребенка. Для этой щепетильной процедуры – вскрыть памперс младенца - вызвали скорую.

- Когда приехали врачи, они были в шоке и заявили, что полицейские устроили цирк. В памперсе естественно ничего не нашли. Моя измученная дочь уснула у меня на руках, а через несколько часов приехал отец ребенка и забрал ее домой.

Всю ночь Сафронову держали в отделении и только под утро отпустили домой к дочери. Дежурный части посоветовал девушке написать жалобу на своих коллег. Она так и поступила.

«Любого можно посадить, если есть деньги»

- Через два месяца меня опять задержали, благо я была без ребенка, - вздыхает Екатерина. – Мне сказали, что я свидетель и потащили на дачу показаний. Я спросила: «разве свидетеля могут силком тащить в отделение?» На что мне опять начали угрожать и говорить: «ну ты жалуйся-жалуйся, скоро у тебя много времени будет, чтобы писать жалобы».

Как позже выяснила Сафронова, некий Роман, которого как раз таки и задержали за незаконный оборот наркотиков, заявил, что 28 октября 2016 года он встречался с Екатериной и передавал ей белый порошок. Правда, молодой человек через некоторое время от своих слов отказался и признался, что девушку оболгал.

Екатерина и Александр жили в гражданском браке.Фото: СОЦСЕТИ

«Кержаков упивается болью других людей»

- У меня и раньше были догадки, кто мог приложить к этому руку, но после того, как Милана сама выложила такое заявление, я стала уверенной в этом, - продолжает Сафронова. – Получается, любого человека можно посадить, вопрос только в деньгах? Ведь это был 2016 год, мы тогда даже не судились с Кержаковым, но, видимо, слишком белая у меня была репутация после расставания с ним. Надо было подпортить ее еще больше, чтобы СМИ пестрили о том, что я наркоманка. Если бы он думал о детях, он никогда бы не выставлял матерей своих детей в таком свете. Кержаков очень мстительный человек, который упивается болью других людей. И это страшно.

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