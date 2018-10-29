Студенты опровергли скептиков

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-29T14:06:44+03:00

На самых значительных комсомольских стройках работала в основном молодежь. И ей удалось создать настоящие технические шедевры

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ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ДОЛГО НЕ ПРОДЕРЖАТСЯ?

Надо сразу сказать, что практика призыва молодежи на ударные стройки берет начало еще в двадцатые годы прошлого века. Первый студенческий трудовой семестр был объявлен летом 1924-го. Хорошо успевающим студентам целого ряда вузов предложили организованными группами отправиться на важные для страны объекты. А первой комсомольской стройкой назвали возведение Волховской гидроэлектростанции, сооружение которой продолжалось с 1921 по 1927 год.

В дальнейшем статус «комсомольская стройка» придавали для того, чтобы завершить возведение объекта быстро и с высоким качеством. А наиболее значимые стройки становились Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. При этом ребята отправлялись в дальние края не только за длинным рублем, но и ради идеи, под влиянием энтузиазма.

На ударных комсомольских стройках молодежные бригады формировались из рабочих и инженеров, которые до этого трудились на самых разных предприятиях огромной страны. Летом к ним присоединялись бойцы студенческих строительных отрядов.

Мы уже писали, что первый студенческий стройотряд в привычном понимании этого слова в 1948 году возник в Политехническом институте. В Ленинградской области ребята строили Непповскую и Ложголовскую ГЭС.

Примеру политехников вскоре последовали студенты ЛЭТИ (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»). Они первыми откликнулись на призыв обкома комсомола поучаствовать в начавшемся на реке Свири строительстве Красноборской гидроэлектростанции.

Все эти гидроэлектростанции не считались ударными комсомольскими стройками. Просто тогда еще не было такого термина. Но, по сути, ими являлись.

- Чтобы перегородить русло реки 200-метровой плотиной и двумя вырытыми каналами направить воды к зданию ГЭС, ребятам понадобилось охватить добрый десяток профессий: мы становились землекопами, взрывниками, снабженцами, монтажниками, - вспоминал один из участников этой стройки.

Сроки сооружения ГЭС были сжатые, работать приходилось в две, а то и в три смены в болотистой почве, а иногда и прямо в воде. Но студенты опровергли скептиков, утверждавших, что «эти интеллигенты долго не продержатся». Ребята отработали все каникулы. Более того, к ним стали присоединяться студенты других вузов.

ДОРОГА АБАКАН - ТАЙШЕТ

В апреле 1958 года на XIII съезде ВЛКСМ было объявлено о начале первой Всесоюзной ударной комсомольской стройки - железной дороги Абакан - Тайшет. Ее еще называли «трасса мужества».

За сложность при строительстве эту дорогу прозвали "трассой мужества". Фото: rzd-expo.ru

Идея соединить Восточную Сибирь с Кузбассом, проложить магистраль через Саянские горы будоражила умы российских проектировщиков еще в XIX веке. Но строительство представлялось слишком трудным и дорогим, и от него отказывались.

После Великой Отечественной войны необходимость соединить базы сырьевых ресурсов с производственными мощностями заставила вспомнить о давнем проекте.

По комсомольским путевкам на стройку съезжались тысячи строителей. Ленинградцы были впереди всей страны, обогнав по численности добровольцев даже более многолюдную Москву. На объект прибывали посланцы ЛЭТИ, ЛИИЖТа (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I), Кировского завода, Ленметростроя, других вузов и предприятий.

Известный историк Василий Гришаев, который четыре года проработал первым секретарем Хакасского обкома ВЛКСМ, писал, что «в эпоху тотального дефицита продуктов далеко не только хорошее снабжение стройки привлекало сюда энтузиастов».

Работали в суровом климате посреди тайги, жили в брезентовых палатках или теплушках. И проложили почти семьсот километров рельсов и шпал. Западной прессе, писавшей, что «русские сошли с ума», что цель никогда не будет достигнута, пришлось умолкнуть.

БАМ

Аббревиатуру БАМ знает в нашей стране, наверное, каждый. Байкало-Амурскую магистраль с перерывами строили более 45 лет - с 1938 по 1984 год, а проектировать начинали еще в XIX веке. БАМ справедливо называли стройкой века.

Всесоюзной ударной комсомольской стройкой БАМ стал в 1974-м после одного из выступлений генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. И романтически настроенная молодежь отправилась в дальние края.

БАМ стал не только "стройкой века", но и источником вдохновения. Про магистраль написали более десятка песен.Фото: Иван ВИСЛОВ

Строили в тяжелых условиях, стакиваясь с множеством неприятных сюрпризов. Но построили! 1 октября 1984 года на станции Куанда, что в Забайкальском крае, было торжественно уложено «золотое» звено: обе части дороги соединились в единое целое. После этого поселок Куанда стали называть малой столицей БАМа.

На Байкало-Амурской магистрали работало свыше тысячи студенческих строительных отрядов. Из них более сотни представляло Ленинград. Естественно, что особенно активны были студенты ЛИИЖТа. В отряды, отправляющиеся на БАМ, был большой конкурс: шанс поехать на грандиозную стройку имели только хорошо успевающие студенты.

Направляли на БАМ свои бригады и ленинградские предприятия - Кировский завод, «Электросила», «Авангард» и многие другие.

Любопытный факт: многие поселки и станции БАМа по трассе строились одной республикой, краем, областью или городом. Ленинград построил расположенный на берегу Байкала город Северобайкальск.

30 мая 1985 года было принято специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Вот цитата, раскрывающая суть:

«Учитывая большой вклад Ленинского комсомола в сооружение Байкало-Амурской железнодорожной магистрали - Всесоюзной ударной комсомольской стройки, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют: присвоить имя Ленинского комсомола Байкало-Амурской железной дороге Министерства путей сообщения и впредь именовать эту дорогу - Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола».

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС

Эту гидроэлектростанцию можно назвать одним из самых затяжных долгостроев в истории нашей стране. Ее строительство началось в 1963 году, а завершилось только в 2000-м. За это время кардинально изменилась сама страна.

Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая по установленной мощности электростанция России и четырнадцатая в мире. Создавая плотину, строители использовали так называемый саянский коридор: достаточно узкий проход, прорезанный Енисеем среди хребтов Западных Саян. Его длина составляет почти 280 километров. Узкое ущелье почти целиком состоит из порогов и перекатов. Чтобы перекрыть стиснутую природными тисками могучую реку, было потрачено девять миллионов тонн одного только бетона. Проводя экскурсии по грандиозному сооружению, местные гиды говорят, что плотина выдержала бы даже взрыв атомной бомбы!

Гидроэлектростанция и сейчас поражает своей мощностью и величием.Фото: Артем ЛЕНЦ

В создании этой грандиозной ГЭС активное участие принимали ленинградские ученые, инженеры, рабочие: специалисты Ленгидропроекта, Металлического завода, «Электросилы», Политехнического института. В ходе строительства эти и другие предприятия отправляли на объект своих представителей, в основном молодых людей.

Плотину возводили в узком ущелье Западных Саян. Фото: Русгидро

Ну а каждое лето на Всесоюзной ударной комсомольской стройке трудились стройотряды из многих вузов Ленинграда. Большинство составляли студенты-политехники.

КАНСКО-АЧИНСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

На комсомольских стройках было много конкурсов среди бригад и стройотрядов. Наибольшего размаха они достигли при строительстве Канско-Ачинский топливно-энергетического комплекса (КАТЭК).

Этот комплекс представляет собой совокупность угольных разрезов и Государственную районную электрическую станцию (ГРЭС) Канско-Ачинского угольного бассейна. Основная часть бассейна находится в Красноярском крае, западная часть - в Кемеровской, восточная - в Иркутской области. В Канско-Ачинский угольный бассейн входят одиннадцать месторождений.

Чтобы поддержать дух рабочих, на стройки часто приезжали знаменитости. Геннадий Хазанов (третий справа), например, побывал на КАТЭКе.Фото: Иван ВИСЛОВ

Строительство продолжалось более десяти лет. В нем участвовали молодые люди, приехавшие в Сибирь со всей страны. Наш город представляли рабочие бригады с запоминающимися названиями: «Монолит», «Авангард», «Кировский завод». Студенческую вахту несли ребята из вузов, среди которых, естественно, выделялся Горный институт (ныне Санкт-Петербургский горный университет).

Этот объект оказался последним среди Всесоюзных ударных комсомольских строек. Еще до завершения всех работ Советский Союз прекратил свое существование.

КСТАТИ

Парней - тысячи, девушек нет

На строительстве Красноярской ГЭС, которое началось в 1956 году, однажды возникла забавная ситуация. Посетив воздвигаемый объект, высокое комсомольское начальство обнаружило, что девушек здесь почти нет, а вот парней тысячи. Молодым рабочим и поухаживать не за кем. А танцы в клубе - вообще сущее издевательство. Если в ситуации дефицита парней девушки спокойно танцуют друг с другом, то для мужчин такое неприемлемо.

И вот одному из местных активистов было дано задание: поехать в Красноярск и завербовать на стройку молодых девчонок, пообещать им высокие зарплаты и хорошие условия проживания. Но ни в коем случае не говорить, что их зовут как потенциальных невест… Активист всполошился: «А кем они работать-то будут? Не цемент же размешивать?!» Ему лаконично ответили: «Придумывай!»

Комсомольским летом успевали не только трудиться, но и влюбляться. Некоторые такие романы потом перерастали в семьи. Фото: ЛЭТИ

Что он там придумывал, неизвестно, но 150 девушек завербовать сумел. О том, сколько свадеб было сыграно на стройке после этого, история умалчивает.

К слову, Красноярская ГЭС оказалась самой студенческой среди всех комсомольско-молодежных строек: число бойцов ССО здесь превышало число работников заводских бригад.

Ирина ИЗМАЙЛОВА