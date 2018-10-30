На очереди Face: Клип на песню Oxxxymironа «Последний звонок» заблокировали на VK и на Youtube

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-30T16:57:35+03:00

Активистка Евгения Чудновец не скрывала своей радости по этому поводу

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После трагедии в колледже Керчи, где погибли 21 человек, активисты по всей России всполошились. Что разжигает в молодежи подобную ненависть? Некоторые из них однозначно решили, что виной всему творчество популярных исполнителей. В частности, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Евгения Чудновец обратила внимание на музыку популярного рэпера Oxxxymironа. Сценарий клипа на его песню «Последний звонок», сделанный его фанатами, показался ей похож на события в Керчи.

- Считаю, что таких видео не должно быть в Интернете, так как они провоцируют подростков на агрессивные действия, - рассказывала ранее «КП» - Петербург» Чудновец.

После этого активистка написала обращение в Роскомнадзор - и вот клип «Последний звонок» заблокирован на сайте Вконтакте и Youtube.

- Мы блокируем копии этого ролика по требованию Роскомнадзора, - прокомментировали ситуацию «КП» - Петербург» в пресс-службе Вконтакте. - Копии клипа найти еще можно, однако его быстро банят.

Тем временем, сам музыкант ситуацию никак не комментирует.

Клип на песню «Последний звонок» рэпера Oxxxymironа удалили из сети Вконтакте и Youtube.Фото: YouTube

На достигнутом Евгения останавливаться не намерена, на очереди и другие музыканты, которые, по мнению Чудновец, не только могут разжигать ненависть своим творчеством, но и порочить честь и достоинство граждан.

- Недавно я увидела клип «Бургер» 21-летнего рэпера Face, - поделилась активистка. - Там содержится мат и слова, унижающие достоинство женщин, а также прочие непотребства. У меня есть информация, что основные поклонники этого музыканта - подростки. Я уже обратилась в прокуратуру с заявлением, чтобы он отменил концерт Екатеринбурге, но, к счастью, к моменту моего заявления, он отменил его сам. Многие родители меня поддерживают.

Девушка считает, что это работа Роскомнадзора, но как член экспертного совета, активистка готова тратить свое время и силы, так как считает это своим общественным долгом.

- Я еще не знакома с творчеством группы «Ленинград», но обязательно ознакомлюсь. Если пошла такая борьба, думаю, что не надо останавливаться.

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