Эрмитаж стал первым музеем в мире, у которого появился свой гимн

СЕГОДНЯ 20:28 2018-10-30T20:28:51+03:00

Песня «Атланты держат небо» теперь будет звучать на всех торжественных церемониях

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Александр Городницкий – автор-песенник, заслуженный деятель искусств, ученый-геофизик и настоящий петербуржец. Сегодня он окончательно увековечил свое имя в истории, передав песню «Атланты держат небо», написанную в 1963 году, в лицензионное пользование Эрмитажу.

У Эрмитажа появился гимн - это песня Атланты держат небо .

Интересно, что это поистине историческое событие носит не только локальный характер: ранее еще ни у одного музея мира не было своего официального гимна.

Официальное подписание о передаче песни «Атланты держат небо» прошло в очень простой обстановке, если не сказать - по-семейному! Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и Александр Городницкий встретились, как старые хорошие друзья, а потом со всеми гостями исполнили композицию под аккомпанемент гитары.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и Александр Городницкий встретились, как старые хорошие друзья.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Идея сделать «Атлантов» гимном Эрмитажа родилась спонтанно. Она зрела постепенно, находила воплощение в наших с Александром Моисеевичем встречах, - так прокомментировал появление гимна Михаил Пиотровский.

- Вот так на 85 году жизни состоялся мой звездный час, реализовалась моя мечта как ленинградца, - немного волнуясь, обратился к собравшимся Городницкий. - Это то, к чему я шел всю жизнь!

Как рассказал заместитель генерального директора по научной работе Эрмитажа Георгий Вилинбахов, теперь гимн будет играть на всех торжественных и традиционных церемониях музея.