2018-11-06T20:18:56+03:00
Спорт

Всю ночь рисовала плакат: «Комсомолка» нашла девочку, которая на матче «Зенита» попросила щенка

Школьница верит, что собаку ей купят, несмотря на то, что дядя Дзюба не забил два гола
Елена БЕЗГОДОВА
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Саша полночи перед матчем сама рисовала плакат, держала его всю игру.Саша полночи перед матчем сама рисовала плакат, держала его всю игру.Фото: Артем КИЛЬКИН
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ТОЛЬКО У НАС. Дюзба, песик, два гола

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Помните милую болельщицу с плакатом: «Дядя Артем, забей два гола, и мама купит щенка»? «КП-Петербург» ее нашла. Это 9-летняя Саша, которая одинаково любит спорт и животных. Юная болельщица с трогательным плакатом появилась на матче «Зенит» - «Ахмат» 4 ноября. На трибуне третьеклашка стояла, прижавшись к стеклу, и внимательно следила за игрой. Еще бы: на кону был щенок. Но только вот любимец девчушки подвел и не забил два гола, как она «заказывала». Но Саша не отчаивается – плакат сохранила и готова ходить с ним на каждый матч, пока ее мечта не осуществиться.

- Саша очень любит животных и просила у меня щенка, - рассказала «КП-Петербург» мама девочки Наталья. - Я ей и сказала, что когда Дзюба забьет два гола – будет ей щенок! Она так обрадовалась, что полночи перед матчем рисовала плакат, а потом держала его всю игру.

Наталья признается: она сама до последнего верила, что Дзюба сможет забить, поэтому и дала малышке такое обещание. Увы, не получилось.

Саша настоящая футбольная фанатка. Фото: Личный архив героя публикации

Саша настоящая футбольная фанатка.Фото: Личный архив героя публикации

Семья Саши за футбольной жизнью Северной столицы следит. Правда ходить на стадион девочка начала только в этом году, когда подросла. Посещает игры ФК «Зенит» при полном параде – с фанатской символикой, вувузелами и аквагримом в цветах любимой команды. Кричит что есть мощи и искренне болеет за любимую команду.

- Часто смотрели матчи по телевизору, во время чемпионата мира и Европы ходили в фанзону смотреть на игры, - рассказывает Наталья. – Она с детства в этом спорте – дядя у нее играет на любительском уровне. Сейчас и сама заинтересовалась, возможно, отдадим Сашу в секцию, она сама хочет.

Хоть Дзюба и не забил, «Комсомольская правда – Санкт-Петербург» считает, что это не повод остаться без собаки. Кто знает, может, четвероногого любимца Саша получит из рук любимого футболиста дяди Дзюбы?

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