Рагу с помойки: Петербургский фриган рассказал о том, почему еда из мусорки не так уж плоха

СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-06T19:40:07+03:00

Все продукты питания на столе фриганов, включая даже соль, сахар и масло, найдены в контейнерах Фото: Евгения ГУСЕВА

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Стол, полный самых разных деликатесов: мясные и сырные нарезки, элитный алкоголь и даже красная рыба. Объедение! Правда, есть одно «но». Вся эта еда из помойных контейнеров, и ею совершенно не брезгают так называемые фриганы. Приверженцы нового течения уверены: эти продукты вреда здоровью не причинят, если их правильно обработать. А вот польза от такого образа жизни ощутимая, ведь главная цель фриганов - избавить мир от переизбытка продуктов.

Помойка как манифест

Движение фриганов впервые появилось в Америке в середине 90-х, а теперь добралась и до России. «Комсомолка» нашла петербуржца, который вот уже 15 лет бизнес-ланчам в кафе и ужинам в ресторанах предпочитает выброшенную на помойки еду.

Начнем с того, что 40-летний Снейк (настоящее имя мужчина называть не захотел, - прим. ред.) не какой-то бездомный. У него есть свой угол и даже работа – Снейк организовывает экскурсии в Петербурге, иногда пишет в газеты и получает за это гонорары. Но тратить деньги на еду он не собирается.

- Я лично воспринимаю фриганство как часть общей стратегии, направленной на распределение ресурсов, - рассуждает Снейк. – Задумывались ли вы, как много ресурсов люди превращают в мусор, даже не израсходовав и половины? Да, фриганство позволяет мне существенно экономить, но финансовый вопрос, поверьте, тут играет второстепенную роль.

Все продукты питания на столе петербуржца, включая даже соль, сахар и масло, найдены в контейнерах. Но об этом знает только он и его близкие. Незнакомцам Снейк старается лишний раз не говорить, чем он будет их угощать...

Фриганы прячут свои лица - не хотят лишнего внимания, ведь их идеологию поддерживают далеко не все.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Многие люди не в курсе, что сроки годности на упаковках продуктов установлены заведомо меньше. Часто в магазинах вообще выбрасывают еду до истечения сроков годности, - рассказывает фриган.

Именно такие продукты Снейк и предпочитает брать. Находит их у контейнеров рядом с крупными гипермаркетами города. Да, важное замечание – фриганы «охотятся» исключительно у торговых точек. Смысла искать хорошую еду в помойках у жилых домов нет.

Как рассказывает Снейк, чаще всего у магазинов можно найти фрукты, овощи и хлеб. И их, кстати, легче всего переработать, чтобы затем съесть и не отравиться. Но в помойном ассортименте встречаются также шоколадные конфеты, пиво, йогурты, а иногда и дорогое вино.

- Но подобное встречаются редко, - вздыхает Снейк. – И только возле самых элитных магазинов! Так что, если кто-то хочет заниматься фриганством ради кусочка мраморного мясо, придется перелопатить тонны мусора! А вот из сфриганиных продуктов могу приготовить все, что угодно! Запечь, зажарить, отварить – и за 15 лет своей практики случаев отравления у меня и моих гостей ни разу не было.

Иду на дело

Прежде чем отправиться на «дело», фриганы определяются с магазином. Опытные ребята знают и точки, в которых можно поживиться, и супермаркеты, где охранники могут наброситься на них с кулаками.

Так как искать хорошие продукты приходится в сгнивших овощах, россыпи макарон и потекшем мясе, накрахмаленную рубашку и выглаженные брючки фриганы оставляют дома на вешалке.

Чаще всего в контейнерах попадаются йогурты.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я ищу в основном еду в герметичной упаковке, но это не так просто! – объясняет Снейк. – Работаю в строительных перчатках, а то потом руки не отмоешь. Кто-то и вовсе в медицинской маске ищет еду. Но вообще большинство фриганов не брезгливые, и запах со временем перестают замечать.

У каждого фригана есть свои рецепты переработки найденных на помойке продуктов. Снейк, например, из хлеба делает сухарики, сыр поджаривает, а торты подает на стол только после того, как они побывали в морозилке.

КОМПЕТЕНТНО

Ксения Селезнева, врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог, к.м.н

- Не просто так на продуктах указывается срок годности. Если продукт используется до истечения этого срока и соблюдаются условия хранения, то возможность отравиться им минимальна. Конечно, со временем в любом продукте могут начать размножаться патогенные микроорганизмы. Например, плесневые грибы, возбудители пищевой токсикоинфекции... Но чем больше просрочен продукт, тем больше шансов отравиться.

Как бы долго термически не обрабатывались продукты, нет гарантии, что это не приведет организм к негативным последствиям: диарее, вздутию, рвоте, повышению температуры. И мне, как врачу, не верится, что человек, питающийся просроченными продуктами, прекрасно себя чувствует.