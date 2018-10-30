2018-10-30T12:48:00+03:00
Новости компаний

«МегаФон» провел турнир по футболу среди дворовых команд в Петербурге

Соревнования прошли на реконструированной спортивной площадке
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Новая футбольная коробка напоминает о ярчайших моментах прошедшего чемпионата мира. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»Новая футбольная коробка напоминает о ярчайших моментах прошедшего чемпионата мира. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон»
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В Северной столице шторм нередко поражает горожан своей мощью. В минувшие выходные не менее сильной оказалась и любительская команда с одноименным названием, одержавшая победу в уникальном чемпионате «МегаФона».

Петербург стал одним из 11 городов, где на реконструированных «МегаФоном» спортивных объектах состоялся турнир среди дворовых футбольных команд. В первый день на новой футбольной коробке, оформление которой напоминает о ярчайших моментах прошедшего чемпионата мира, сыграли около 250 игроков в составе 36 команд.

Право выйти на поле на следующий день завоевали 26 команд. Порой мяч летел в ворота чуть ли не каждую минуту, рекорд по забитым голам поставили футболисты «Нефонтанки» и «Лигры» (8:5). «Нефонтанка» сыграла и в суперфинале - со «Штормом», но соперник оказался сильнее -финальный счет 3:1. Смотрите, как это было!

Команда-победитель получила право выбрать главный приз - дизайнерскую экипировку или услуги тренера на год. «Шторм» сделал выбор в пользу тренера.

Команда-победитель«Шторм» получила право выбрать главный приз — дизайнерскую экипировку или услуги тренера на год. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».

Команда-победитель«Шторм» получила право выбрать главный приз — дизайнерскую экипировку или услуги тренера на год. Фото предоставлено Северо-Западным филиалом ПАО «МегаФон».

Не менее интересные события разворачивались и на полях Рунета. Почти весь октябрь интернет-пользователи активно участвовали в конкурсе «МегаФона»: делились в соцсетях фотографиями, связанными с темой «Футбол в моем городе» и голосовали за самые лучшие снимки. В итоге первое место завоевал город на Неве - удивительные фото петербуржцев нашли отклик у большинства голосовавших.

- Наш город, да и вся страна, живет футболом, - отметила ди ректор по связям с общественностью компании «МегаФон» Кермен Манджиева, - и турнир «МегаФона» это вновь подтвердил. В Петербурге было холодно, шел дождь, но сотни игроков приехали и боролись до последнего! Были команды, которые вчетвером обыгрывали соперников. Был и парень, которому не хватило всего недели до 16-летия, чтобы принять участие в турнире, но его подменил отец - и отыграл за сына оба дня! Важно, что и победители, и проигравшие получили удовольствие от турнира. Мы услышали много благодарностей от игроков. И таких турниров, и таких площадок должно быть больше. Мы сделали важный шаг в этом направлении. Уверена, что инициатива «МегаФона» получит свое развитие.

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