Солнце, воздух и панты. Жители мегаполисов все чаще отправляются за здоровьем на Алтай

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-31T10:55:59+03:00

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Алтайский край всегда был местом притяжения туристов. Белокуриха, Бирюзовая Катунь…. Алтай не зря называют местом силы, куда люди едут «подзаряжаться», набираться сил, а теперь еще и здоровья. Регион становится новым медицинским центром России. Сюда приезжают люди со всей Сибири, со всей России и даже из Европы. Не только на лечение, но и на реабилитацию. «Комсомолка» решила разобраться, что притягивает сюда тысячи людей и понять – может быть не зря Николай Рерих искал шамбалу – страну богов и вечных знаний – именно на Алтае.

Круче, чем в Швейцарии

Мы не будем говорить о том, что оздоравливаться на Алтае - это дешевле, это – без виз, это – патриотичней, в конце концов. Приоритеты каждый расставит для себя сам. На самом деле, начать рассказ про это место, пожалуй, стоит с того, чего не хватает жителям мегаполисов в суете будней.

Экология. Да, не без проблем, как и везде. Но, тем не менее, Алтайский край занимает первое место в стране по производству экологически чистых продуктов. И воздух здесь, в курортных зонах, – в отличие от загазованных больших городов – хоть ложкой ешь.

Воздух в Белокурихе официально входит в перечень лечебных факторов этого курорта. Фото представлено пресс-службой АО "Курорт Белокуриха".

В городе-курорте Белокурихе воздух официально входит в перечень того, что лечит людей. И все благодаря тому, что Белокуриха со всех сторон окружена хвойными лесами. То есть атмосфера здесь перенасыщена фитонцидами – биологически активными веществами, которые убивают или подавляют развитие бактерий. Особенно «опасны» они для возбудителей коклюша и туберкулеза.

А вообще климат в Белокурихе, лучше, чем в Швейцарии. И мы сейчас даже не иронизируем. И даже не имеем в виду тот факт, что на территории курортной ее части нет случайных прохожих: только санатории, дома отдыха, отели, их постояльцы и сотрудники.

Благодарить нужно аэроионы, они же отрицательно заряженные частицы. Повышенная ионизация воздуха, особенно на прилегающих возвышенностях - террасах – бодрит и восстанавливает силы. Аэроионы благотворно влияют на состав крови, аппетит и сон, и на нервную систему целиком, повышают защитные функции организма, то есть укрепляют иммунитет. Так что даже простая прогулка превращается в самую настоящую лечебную процедуру. Для петербуржцев – это, «то, что доктор прописал». А еще здесь есть много-много солнца – 216 солнечных дней в году. Тоже плюсик в копилку Алтайского края.

Вкусная польза

Что еще лечит? Еда! Алтайский край – аграрный регион. Кедровые орешки, основной объем гречи и пшеницы и, конечно же, много лекарственных трав. А еще облепиха, брусника… ничего не забыли? Ах, да, мед! Именно отсюда его везли к царскому столу.

И надо отдать должное местным ресторанам – они правильно пользуются дарами региона. В ряде барнаульских ресторанов представлена авторская кухня. Например, в барнаульской «Ясной поляне» - можно заказать пельмени с крапивой или конфеты с лопухом. А в кафе «Печки-лавочки» готовят безумные чаи с ягодами и травами Алтайского края.

Конфеты с лопухом. Фото предоставлено пресс-службой управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Продлить молодость

Да и сама санаторная система здесь уникальная. Где б еще вам предложили пантовые ванны и другие процедуры с использованием рогов и крови алтайского марала. А они, между прочим, укрепляют иммунитет, приводят в тонус кожу и – внимание! – благостно влияют на мужское здоровье.

- За полтора часа вечерней прогулки трое предложили познакомиться, - постоялицы алтайских курортов не понаслышке знают эффект такого мужского лечения.

Пантовые ванны. Фото предоставлено санаторием "Алтай west".

Впрочем, и для представительниц прекрасного пола здесь найдется немало программ, позволяющих продлить молодость и приумножить красоту. Например, wellness-курс в санатории «Алтай-west» в Белокурихе направлен на выведение лишней жидкости и токсинов. В итоге человек серьезно худеет. Были случаи, когда женщины к концу отдыха бежали в магазин, чтобы купить одежду на три размера меньше. А то даже нечего было надеть!

- Важно, что wellness-отдых проходит максимально комфортно для гостя, - подчеркивают в санатории. – Он не мучается от голода, но при этом питается только с теми, кто проходит такой же курс. Так что никаких лишних соблазнов за столом. Впрочем, как и изнурительных тренировок: их заменяют массажи и прочие лимфодренажные процедуры.

За Spa-программами милые дамы целенаправленно едут в санаторий «Россия», в Spa-центр «TerraSPA», где представлены все виды косметологии и массажа: тибетский, тайский, … вспоминайте любой, наверняка он здесь будет. При этом жить в «России» не обязательно, можно просто посещать процедуры.

Кстати, направление spa и wellness в Алтайском крае поддерживается на региональном уровне. Так, особое внимание им уделили на Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму. Его проводят именно в Барнауле, столице Алтайского края, для того чтобы специалисты имели возможность обмена опыта друг с другом и соседями по региону. В рамках этого же форума прошел уже пятый чемпионат сибирского Федерального округа по массажу.

Алтайская улыбка

А еще даже те, кто приезжает на Алтай просто отдыхать, часто совмещают приятное с полезным. То есть, с лечением зубов. Причем, с весьма дорогостоящими сложными процедурами, например, имплантацией. И не спешите недоуменно хмыкать – цены здесь в 2-3 раза ниже, чем в Петербурге, оборудование – новейшее, а технологии самые современные. В том числе и в плане анестезии. Так что отпуск неприятными ощущениями вы себе не испортите.

Цены на имплантацию зубов в Барнауле в 2-3 раза ниже. Фото предоставлено пресс-службой управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Причем, если случится так, что зуб экстренно заболит, вас обязательно примут по полису в ОМС. Например, в стоматологической поликлинике Алтайского Государственного Медицинского Университета – здесь вы встретите научный подход и внимательное отношение к клиенту. Или же в Краевой стоматологической поликлинике – крупнейшем стоматологическом центре Алтайского края. В конце 2014 года ей был присвоен статус инновационного центра, и она вошла в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России

Особым подходом к деткам славятся в Барнаульской детской стоматологии № 2. А в клинике «Аполлония» детское отделение и вовсе сделали с звукоизоляцией – чтобы не боялись… взрослые. «Альбус», «ДаВинчи», «Астра» … пациенты из Москвы и Петербурга давно уже облюбовали местные клиники.

Курс на стремление

В целом же медицина в регионе развивается стремительно. Кластер начал формироваться лишь в 2008 году. Но уже сейчас сюда едут, чтобы получить консультацию у ведущих специалистов и вылечиться в современных медицинских центрах. Их врачи применяют в своей практике новейшие методы лечения и постоянно повышают квалификацию.

И кластер продолжает развиваться. В конце 2018 года в Барнауле появится новый медицинский центр. Он будет специализироваться на реабилитации и восстановлении пациентов с травмами опорно-двигательной системы.

НА ЗАМЕТКУ

Куда идти лечиться?

- Краевой онкологический центр «Надежда» благодаря современной технике и высококвалифицированным врачами успешно помогает бороться с онкологическими заболеваниями.

- Болезнями почек занимаются в Центре диализа «Б.Браун».

- На всех этапах беременности и родов будущую мамочку ведут в перинатальном центре «ДАР» - «Дети. Алтай. Россия». Здесь же работает Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

- Разница во времени между Барнаулом и Санкт-Петербургом – 4 часа.

- Лететь от Москвы до Барнаула – 4,5 часа. Правда, формально вы потратите все восемь, из-за разницы в часовых поясах. Но это все же лучше, чем почти трое суток ехать в поезде.

- Алтай и Алтайский край — это два разных субъекта России - у них разные бюджеты, руководство и политика, размеры. Столица республики Алтай - Горно-Алтайск, именно тут бурная бирюзовая Катунь и Телецкое озеро. Алтайский край - намного больше республики в него входят 12 городов, в том числе Барнаул и Белокуриха.

- В январе 2013 года была проведена первая в истории алтайской медицины операция по разделению сиамских близнецов. В месячном возрасте девочек, сросшихся брюшиной, прооперировали врачи Краевой клинической больницы. Операция длилась около полутора часов и прошла успешно.