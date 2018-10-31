Солнце, воздух и панты. Жители мегаполисов все чаще отправляются за здоровьем на Алтай
Алтайский край всегда был местом притяжения туристов. Белокуриха, Бирюзовая Катунь…. Алтай не зря называют местом силы, куда люди едут «подзаряжаться», набираться сил, а теперь еще и здоровья. Регион становится новым медицинским центром России. Сюда приезжают люди со всей Сибири, со всей России и даже из Европы. Не только на лечение, но и на реабилитацию. «Комсомолка» решила разобраться, что притягивает сюда тысячи людей и понять – может быть не зря Николай Рерих искал шамбалу – страну богов и вечных знаний – именно на Алтае.
Круче, чем в Швейцарии
Мы не будем говорить о том, что оздоравливаться на Алтае - это дешевле, это – без виз, это – патриотичней, в конце концов. Приоритеты каждый расставит для себя сам. На самом деле, начать рассказ про это место, пожалуй, стоит с того, чего не хватает жителям мегаполисов в суете будней.
Экология. Да, не без проблем, как и везде. Но, тем не менее, Алтайский край занимает первое место в стране по производству экологически чистых продуктов. И воздух здесь, в курортных зонах, – в отличие от загазованных больших городов – хоть ложкой ешь.
Воздух в Белокурихе официально входит в перечень лечебных факторов этого курорта. Фото представлено пресс-службой АО "Курорт Белокуриха".
В городе-курорте Белокурихе воздух официально входит в перечень того, что лечит людей. И все благодаря тому, что Белокуриха со всех сторон окружена хвойными лесами. То есть атмосфера здесь перенасыщена фитонцидами – биологически активными веществами, которые убивают или подавляют развитие бактерий. Особенно «опасны» они для возбудителей коклюша и туберкулеза.
А вообще климат в Белокурихе, лучше, чем в Швейцарии. И мы сейчас даже не иронизируем. И даже не имеем в виду тот факт, что на территории курортной ее части нет случайных прохожих: только санатории, дома отдыха, отели, их постояльцы и сотрудники.
Благодарить нужно аэроионы, они же отрицательно заряженные частицы. Повышенная ионизация воздуха, особенно на прилегающих возвышенностях - террасах – бодрит и восстанавливает силы. Аэроионы благотворно влияют на состав крови, аппетит и сон, и на нервную систему целиком, повышают защитные функции организма, то есть укрепляют иммунитет. Так что даже простая прогулка превращается в самую настоящую лечебную процедуру. Для петербуржцев – это, «то, что доктор прописал». А еще здесь есть много-много солнца – 216 солнечных дней в году. Тоже плюсик в копилку Алтайского края.
Вкусная польза
Что еще лечит? Еда! Алтайский край – аграрный регион. Кедровые орешки, основной объем гречи и пшеницы и, конечно же, много лекарственных трав. А еще облепиха, брусника… ничего не забыли? Ах, да, мед! Именно отсюда его везли к царскому столу.
И надо отдать должное местным ресторанам – они правильно пользуются дарами региона. В ряде барнаульских ресторанов представлена авторская кухня. Например, в барнаульской «Ясной поляне» - можно заказать пельмени с крапивой или конфеты с лопухом. А в кафе «Печки-лавочки» готовят безумные чаи с ягодами и травами Алтайского края.
Конфеты с лопухом. Фото предоставлено пресс-службой управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.
Продлить молодость
Да и сама санаторная система здесь уникальная. Где б еще вам предложили пантовые ванны и другие процедуры с использованием рогов и крови алтайского марала. А они, между прочим, укрепляют иммунитет, приводят в тонус кожу и – внимание! – благостно влияют на мужское здоровье.
- За полтора часа вечерней прогулки трое предложили познакомиться, - постоялицы алтайских курортов не понаслышке знают эффект такого мужского лечения.
Пантовые ванны. Фото предоставлено санаторием "Алтай west".
Впрочем, и для представительниц прекрасного пола здесь найдется немало программ, позволяющих продлить молодость и приумножить красоту. Например, wellness-курс в санатории «Алтай-west» в Белокурихе направлен на выведение лишней жидкости и токсинов. В итоге человек серьезно худеет. Были случаи, когда женщины к концу отдыха бежали в магазин, чтобы купить одежду на три размера меньше. А то даже нечего было надеть!
- Важно, что wellness-отдых проходит максимально комфортно для гостя, - подчеркивают в санатории. – Он не мучается от голода, но при этом питается только с теми, кто проходит такой же курс. Так что никаких лишних соблазнов за столом. Впрочем, как и изнурительных тренировок: их заменяют массажи и прочие лимфодренажные процедуры.
За Spa-программами милые дамы целенаправленно едут в санаторий «Россия», в Spa-центр «TerraSPA», где представлены все виды косметологии и массажа: тибетский, тайский, … вспоминайте любой, наверняка он здесь будет. При этом жить в «России» не обязательно, можно просто посещать процедуры.
Кстати, направление spa и wellness в Алтайском крае поддерживается на региональном уровне. Так, особое внимание им уделили на Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму. Его проводят именно в Барнауле, столице Алтайского края, для того чтобы специалисты имели возможность обмена опыта друг с другом и соседями по региону. В рамках этого же форума прошел уже пятый чемпионат сибирского Федерального округа по массажу.
Алтайская улыбка
А еще даже те, кто приезжает на Алтай просто отдыхать, часто совмещают приятное с полезным. То есть, с лечением зубов. Причем, с весьма дорогостоящими сложными процедурами, например, имплантацией. И не спешите недоуменно хмыкать – цены здесь в 2-3 раза ниже, чем в Петербурге, оборудование – новейшее, а технологии самые современные. В том числе и в плане анестезии. Так что отпуск неприятными ощущениями вы себе не испортите.
Цены на имплантацию зубов в Барнауле в 2-3 раза ниже. Фото предоставлено пресс-службой управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.
Причем, если случится так, что зуб экстренно заболит, вас обязательно примут по полису в ОМС. Например, в стоматологической поликлинике Алтайского Государственного Медицинского Университета – здесь вы встретите научный подход и внимательное отношение к клиенту. Или же в Краевой стоматологической поликлинике – крупнейшем стоматологическом центре Алтайского края. В конце 2014 года ей был присвоен статус инновационного центра, и она вошла в Национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России
Особым подходом к деткам славятся в Барнаульской детской стоматологии № 2. А в клинике «Аполлония» детское отделение и вовсе сделали с звукоизоляцией – чтобы не боялись… взрослые. «Альбус», «ДаВинчи», «Астра» … пациенты из Москвы и Петербурга давно уже облюбовали местные клиники.
Курс на стремление
В целом же медицина в регионе развивается стремительно. Кластер начал формироваться лишь в 2008 году. Но уже сейчас сюда едут, чтобы получить консультацию у ведущих специалистов и вылечиться в современных медицинских центрах. Их врачи применяют в своей практике новейшие методы лечения и постоянно повышают квалификацию.
И кластер продолжает развиваться. В конце 2018 года в Барнауле появится новый медицинский центр. Он будет специализироваться на реабилитации и восстановлении пациентов с травмами опорно-двигательной системы.
НА ЗАМЕТКУ
Куда идти лечиться?
- Краевой онкологический центр «Надежда» благодаря современной технике и высококвалифицированным врачами успешно помогает бороться с онкологическими заболеваниями.
- Болезнями почек занимаются в Центре диализа «Б.Браун».
- На всех этапах беременности и родов будущую мамочку ведут в перинатальном центре «ДАР» - «Дети. Алтай. Россия». Здесь же работает Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
- Разница во времени между Барнаулом и Санкт-Петербургом – 4 часа.
- Лететь от Москвы до Барнаула – 4,5 часа. Правда, формально вы потратите все восемь, из-за разницы в часовых поясах. Но это все же лучше, чем почти трое суток ехать в поезде.
- Алтай и Алтайский край — это два разных субъекта России - у них разные бюджеты, руководство и политика, размеры. Столица республики Алтай - Горно-Алтайск, именно тут бурная бирюзовая Катунь и Телецкое озеро. Алтайский край - намного больше республики в него входят 12 городов, в том числе Барнаул и Белокуриха.
- В январе 2013 года была проведена первая в истории алтайской медицины операция по разделению сиамских близнецов. В месячном возрасте девочек, сросшихся брюшиной, прооперировали врачи Краевой клинической больницы. Операция длилась около полутора часов и прошла успешно.