«Здоровое зрение – здоровое поколение»: успевайте отправить ребенка на бесплатное обследование

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-31T16:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим летом в Петербурге стартовал социальный проект «Здоровое зрение – здоровое поколение», дети от 5 до 17 лет могли пройти обследование, узнать рекомендации врачей и при необходимости выбрать понравившуюся оправу в любой из оптик сети «Счастливый взгляд». И все совершенно бесплатно.

- Но главная цель – все же не просто бесплатно проверить зрение детям, а напомнить родителям о необходимости регулярного осмотра у офтальмологов, - отметила куратор проекта креативный продюсер «Комсомольской правды»-Санкт-Петербург Ия Платунова. - В начале августа мы провели круглый стол по проблемам детского зрения и узнали удручающую статстику. По данным Минздрава, каждый четвертый школьник в России близорук. Еще часто встречаются дальнозоркость и астигматизм. Во всех случаях необходима коррекция. В Петербурге с близорукостью сталкивается более 60 % учащихся старших классов. Вместе с экспертами мы решили, что ситуацию нужно исправлять и придумали наш проект.

Прошло два с лишним месяца и теперь можно подвести итоги некоторые итоги. В эфире программы «Здоровый разговор» с Сергеем Ануфриевым главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шиколович и ученик одной из Петербургских гимназий Александр Ануфриев обсудили, как можно спасти зрение.

Ирина Шикалович в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Олег ЗОЛОТО

- Прежде всего, давайте расскажем, с чем связано раннее ухудшение зрения, - начала Ирина. – Первым фактором являются гаджеты. Дети очень рано берут в руки телефоны. Часто можно наблюдать сидящего в коляске ребенка с телефоном в руках. Второй важный фактор это наследственность. Изменить её невозможно и генетические предрасположенности берут верх. Ну и третий - это большая нагрузка в школе. Детям не хватает времени на игры на свежем воздухе.

- Какие рекомендации дают врачи во времени использования компьютера, чтобы не было ухудшения зрения?

- У каждого возраста есть свои ограничения. Но главный вред приносят телефоны. Это маленький экран, который мы держим слишком близко к глазам, всего лишь на расстоянии 30-40 сантиметров. Если раньше мы говорили об ограничении просмотра телевизора, то на сегодня я могу сказать, что пусть лучше смотрят его, чем в экран смартфонов и планшетов. Еще есть такое правило, если 20 минут поработал у компьютера, планшета, то следующие 20 нужно отдохнуть. Казалось бы, все это простые правила, но на практике о них, оказывается, знают далеко не все.

- Александр, а как ты заботишься о зрении? – обратился ведущий к юному гостю.

- Я делаю гимнастику для глаз, - ответил ребенок. - Можно делать к этому мини зарядку – 20 приседаний и отжиманий, например. В школе тяжело не забывать о том, что ее нужно делать. Но и носить очки не хочется. Поэтому нужно тренировать свою силу воли!

- Раньше очкариков дразнили. Происходит ли такое сейчас?

- Нет, не в моей школе, - повертел головой ученик. - Все спокойно относятся к очкам и никого не обижают, носить очки это нормально.

- И оправы красивые появились, - подхватила Ирина. - Производители и компании, известные на рынке оптики, всегда делают оправы для детей. У нас в салоне они тоже представлены для детей всех возрастов. Можно найти оправу на любой вкус, цвет и качество.

- Как проходит проверка зрения? Дети, наверняка, боятся.

- Сегодняшняя проверка зрения проводится на современном оборудовании, - объяснила специалист. – Это приборы, которые измеряют параметры зрения не совсем с максимальной точностью, но дают понять, что не так с глазами пациента. Мы используем не только буквы, но и специальные картинки для детей, которые еще не знают алфавит. Для более углубленной диагностики мы проводим циклоплегию, закапываем капли для расширения зрачков. Родители не должны бояться, эта процедура необходима для выявления рефракций и тех параметров, которые уже есть. Да, она не очень приятна для детей, капли немного щиплют, но эффект от них быстро проходит. По времени вся процедура занимает минут 40. Именно качественная, углубленная проверка зрения. Хочу предупредить родителей - после циклоплегии – расширения зрачков, нужно ещё раз провериться, чтобы подобрать необходимые очки или линзы.

- Если ребенку не проверяют зрение, как можно выявить проблему?

- Некоторые родители детей, которых приводили к нам, совершенно не подозревали, что у их ребенка есть проблемы со зрением. К нам привели провериться девочку 12 лет, потому что у папы близорукость. Когда мы её обследовали, выяснилось, что у нее близорукость средней степени. Ребенок на расстоянии метра видит все расплывчато. Мама была шокирована. С детьми всегда нужно разговаривать и наблюдать за ними. Они могут прищуриваться, близко подходить к телевизору, низко наклоняться, когда читают или пишут. При любом даже самом маленьком таком «звоночке» нужно идти и проверять зрение ребенка. Чем раньше будут выявлены проблемы, тем легче их решать.

За два с лишним месяца в акции «Здоровое зрение – здоровое поколение» приняли участие около тысячи человек, в основном дети от 6 до 17 лет. Но это еще не окончательные цифры. До окончания проекта есть несколько дней – успевайте записаться по телефонам горячей линии или онлайн на сайте сети аптек «Счастливый взгляд» по адресам:

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32, корпус 1, литера А

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

9. Шушары, Колпинское шоссе (Славянка), 38, корпус 1, литера А.

Послушать радиоэфир полность можно здесь.