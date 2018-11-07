Новым полпредом президента в СЗФО стал Александр Гуцан

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-07T15:30:19+03:00

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Сегодня, 7 ноября 2018 года, президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Александра Гуцана полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Должность освободилась после того, как ранее занимавший ее Александр Беглов был назначен врио губернатором Санкт-Петербурга. Напомним, 3 октября он сменил на этом посту Георгия Полтавченко.

58-летний Александр Гуцан бывший прокурор. Получил юридическое образование в Ленинградском государственном университете, после чего начал путь с помощника прокурора и дошел до заместителя генерального прокурора Российской Федерации.

Кстати, экспертов назначение Гуцана не удивляет. Политолог Дмитрий Солонников отмечает, что выбор верхов оправдан: новый полпред имеет петербургские корни и знает регион

- Гуцан представитель силового блока, который прошел федеральную школу и имеет серьезные федеральные связи и возможности, - считает Солонников. – он приходит в достаточно спокойную обстановку, горячих «пожаров» нет, как и системных конфликтов, которые нужно было бы разбирать.

По мнению Солонникова, Гуцан на своем посту продолжит противокоррупционную компанию.

- Гуцан знает как и чем можно бороться с коррупцией - у него, как у бывшего прокурора, все карты на руках. Думаю, он займется также вопросом экономической интеграции регионов, й помощи тем субъектам, у которых не очень хорошее экономическое положение. Так чтобы проблемы экономики не стали проблемами политики.

СПРАВКА "КП"

Александр Гуцан родился в 1960 году в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1987 году окончил государственный университет имени А.А. Жданова по специальности «Правоведение».

С 1976 по 1978 – работал слесарем, с 1978 по 1981 год служил в Вооруженных Силах.

После армии вновь учился в ЛГУ.

С 1987 по 1989 год - прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда.

С 1989 по 1992 год был помощником прокурора г. Ленинграда, в 1995 году стал начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

С 2007 года был заместителем генпрокурора РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров одним из первых поздравил Александра Гуцана с назначением на должность полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

«Уважаемый Александр Владимирович! Это знак признания Ваших выдающихся заслуг на государственной службе. Долгие годы работая в прокуратуре Санкт-Петербурга, Вы зарекомендовали себя как опытный юрист, талантливый руководитель, истинный патриот своей страны, человек безукоризненной честности и порядочности. Убежден, Вы с честью справитесь с работой на ответственном участке, порученном Вам Президентом, проявив государственное мышление и стратегическое видение проблем Северо-Запада России».

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