42-летняя парапланеристка чудом осталась жива после приземления на ЛЭП

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-07T17:01:14+03:00

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7 ноября руководитель клуба парапланеристов Руслан Хохлачев отправился в полицию. Объяснялся, как же так получилось, что его подопечная вместо того, чтобы приземлиться на землю, врезалась в провода ЛЭП и получила ожоги.

Не справился бы и опытный

Инцидент с 42-летней парапланеристкой Еленой случился днем 4 ноября близ села Углово – после пятиминутного полета на высоте 200 метров она стала совершать посадку. Внезапно ветер усилился и снес параплан на линии электропередач. На груди спортсменки была рация, но воспользоваться ей она не смогла, вот и осталась без помощи. Аппарат соприкоснулся с ЛЭП, произошла вспышка. Чудом купол параплана не схлопнулся, и аппарат благополучно приземлился. Но у начинающей спортсменки оказались обожжены руки.

Сейчас Елена до сих пор находится в больнице и решила этот случай просто так не оставлять. Она уверена: в случившемся есть вина ее инструктора, который не предусмотрел усиления ветра, а также не вел документацию в клубе.

- Со слов пострадавшей рацией ее пользоваться не учили и сообщить о нештатной ситуации она не могла, - рассказали в следственном комитете на транспорте. – Кроме того, инструкторы не обратили внимания на внештатную ситуацию.

Сейчас Елена до сих пор находится в больнице и решила этот случай просто так не оставлятьФото: Влад КОМЯКОВ

Однако тот самый инструктор Руслан Хохлачев с обвинениями не согласен.

- Перед каждым полетом мы мониторим прогноз погоды и никакой информации об усилении ветра не было, - заявил Хохлачев. – Когда параплан Лены заходил на посадку небо было чистое, а потом ветер резко начал дуть со скоростью больше 10 м/с, полет стал неуправляемым. В такой ситуации и более опытный пилот не вышел бы сухим из воды.

Инструктор уверяет, что такое усиление бывает перед грозой и смерчами. И никогда не ожидается в ноябре.

30 тысяч за занятия

В клуб парапланеристов «СпортАвиаСервис» Елена пришла 13 октября. Всю свою жизнь женщина мечтала покорить воздух, а тут подвернулась возможность. После недолгой подготовки, консультации и изучения методичек начала, говоря на профессиональном языке, «вставать на крыло». Меньше чем за месяц начинающая спортсменка взмыла в воздух уже 21 раз. Занятия проходили успешно, но не бесплатно – женщине, по словам Руслана Хохлачева, пришлось выложить 31 тысячу рублей. Сама же Елена уверяет, что отдала за мечту больше 40 тысяч кровных. Все на честном слове – чека в клубе ей не выдавали, а вся отчетность велась в обычном журнале.

- Договор у нас устный, - признается руководитель клуба. – Мы 11 лет уже существуем не как юридическое объединение, а просто клуб пилотов. Собираемся вместе там, где разрешены полеты. Что касается оплаты – Елена использует снаряжение, которое мне принадлежит, а также мы ее консультируем во время полетов.

Правда сейчас следствие будет проверять не финансовую деятельность клуба, а факт падения женщины. Уголовного дела пока нет, пострадавшая спортсменка залечивает раны в больнице. Продолжит ли она полеты – пока не знает.