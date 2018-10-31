Очевидец взрыва у здания ФСБ в Архангельске: Взрывная волна чувствовалась за десятки метров

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-31T11:17:17+03:00

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У здания ФСБ Архангельской области ранним утром прогремел взрыв. Ударная волна задела сразу двух человек. Один из них, предварительно, был посетителем. Второй - охранник возле КПП. Хлопок произошел между дверями. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МВД, МЧС и СКР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675730" frameborder="0"></iframe> Взрыв у здания ФСБ в Архангельске.Автор - "Комсомольская правда"

- Я слышала хлопок, но люди, которые по другой стороне дороги, они почувствовали ударную волну, к счастью, они не пострадали, - рассказала "КП" очевидец Мария.

У здания ФСБ работают экстренные службы Фото: Мария ВАВИЛИНА

От мощного удара посетитель погиб. Охранник получил серьезные травмы. Окна и дверь взрывной волной не выбило. Но прохожие почувствовали удар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675731" frameborder="0"></iframe> Взрыв у ФСБ в Архангельске-2.

- Сейчас вся территория оцеплена, проводится обследование на предмет взрывоопасных веществ. Погибший был средних лет. Взрыв произошел между дверями, где находится рамка металлоискателя. Погибший был рядом. Потому что его выбросило на выход взрывной волной. Еще один человек пострадал. Скорее всего, это охранник. Его увезли на "скорой помощи". У него вся голова была в крови. Он был без сознания. Погибшего тоже увезли с места.

Погиб один человек Фото: Мария ВАВИЛИНА

Пока причины взрыва неизвестны. Было ли это взрывное устройство, силовики выясняют.

- Когда прогремел взрыв, я была на работе в соседнем здании, - пояснила "КП" еще один очевидец Ксения Егорова. - Я сначала не поняла, что произошло. Взрыв это или просто что-то тяжелое упало. Но от испуга я подскочила на стуле. Сработала сигнализация у машины. Поэтому я схватила ключи и выбежала на улицу. Там еще никого не было. Дверь в здании ФСБ было открыта. Оттуда было видно, что там есть какие-то разрушения. Что-то высыпалось из двери.

В этот момент мимо здания ФСБ проезжала машина полиции. Силовики сразу же стали перекрывать движение.

- Пожара и дыма не было, - пояснила Ксения. - Из соседних зданий пока никого не выпускают. На улицу ни под каким предлогом выходить нельзя. Погибший не был сотрудником. Возможно, он и принес взрывное устройство. Сейчас на месте работают кинологи с собаками.

Сейчас из здания ФСБ эвакуированы все сотрудники, движение рядом с местом происшествия перекрыто, спецслужбы ведут проверку. По предварительной информации, взрыв носит «небытовой» характер.

- Это был взрыв на входе в здание ФСБ, - сообщил "КП" пресс-секретарь Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский. - Взрыв небольшой мощности. Причины выясняются, работают специалисты.

Сейчас здание оцеплено Фото: Мария ВАВИЛИНА