Губернатор Архангельской области – «КП»: После взрыва у здания ФСБ возбуждено дело по статье «Теракт»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-31T11:41:12+03:00

В здании силовиков сработало взрывное устройство. Один человек погиб, трое пострадали [фото, видео]

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Взрыв возле здания ФСБ Архангельской области прогремел ранним утром 31 октября, когда горожане еще только собирались на работу. ЧП произошло между дверями возле стойки металлоискателя. По однйо из верский, взрывное устройство принес посетитель. Сейчас на месте ЧП работают все экстренные органы. О ситуации в городе "КП" рассказал губернатор региона Игорь Орлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675731" frameborder="0"></iframe> Взрыв у ФСБ в Архангельске-2.

- Произошло преступление с использованием неустановленного взрывного устройства, - пояснил "КП" губернатор Архангельской области Игорь Орлов. - Пострадали люлди, пострадало здание управление ФСБ. Сейчас ведутся все необходимые следственные мероприятия для установления личностей погибшего и пострадавших, ущерба, оценки произошедшего взрыва. Чтобы установить виновных, возбуждено уголовное дело. Выполнен комплекс работ по усилению безопасности во всех общественных, государственных учреждения, на инфраструктурных объектах.

Сейчас в городе усиливают безопасность на всех объектах. По сведениям главы региона, взрыв в здании ФСБ был терактом.

Пресс-секретарь Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский - о взрыве в архангельске 00:00 00:00

- Система власти в полном объеме реагирует на произошедшее преступление, - уточнил Игорь Орлов. - Уголовное дело возбуждено по двум статьям "Взрыв" и "Теракт". Один человек погиб, трое находятся в больнице. Медики оценивают состояние пострадавших. Им оказывается необходимая помощь. Фатальной ситуации мы не ожидаем. Они под надзором врачей. Личности пострадавших и погибших устанавливаются.

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