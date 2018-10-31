Петербургские бабушки и дедушки поступили в Мобильную академию

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-31T11:35:12+03:00

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Санкт-Петербург вошел в двадцатку регионов, где реализуется совместный проект МТС и Благотворительного фонда «Почет» - «Мобильная академия для старшего поколения». Всего в стране около 2000 пенсионеров пройдут бесплатное обучение по специальной программе, рассчитанной на пользователей старше 50 лет. Благодаря ей бабушки и дедушки быстро научатся пользоваться гаджетами и мобильным интернетом. Академия открыта на базе Санкт-Петербургского ИВЦ ГВЦ РЖД в рамках федерального проекта МТС по обучению пенсионеров мобильной грамотности.

Фото предоставлено МТС.

На днях состоялся выпускной для первой группы «студентов» старшего возраста, а новая группа пенсионеров начнет обучение уже в ноябре. В течение 2018-2019 учебного года запланировано обучение нескольких потоков людей старшего возраста, в том числе, в городе Волхов Ленинградской области.

- В Санкт-Петербурге вопросам, связанным с активным долголетием, уделяется много внимания. Мы решили дополнить существующие программы обучения компьютерной грамотности, расширить их именно за счет «мобильной» составляющей, - отметил директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин. - Желание не отставать от детей и внуков, уметь пользоваться интернетом с планшета или смартфона – одна из самых актуальных для современных бабушек и дедушек тем. Мы рады, что «Мобильная академия» пополнила копилку социальных проектов, реализованных МТС в Санкт-Петербурге.

Что такое мобильная академия?

Для проекта МТС разработала специальный образовательный курс «Мобильная Академия», ориентированный на пользователей смартфонов и планшетов возрастом старше 50 лет и укомплектовала учебные классы методическими материалами. В учебных группах единовременно смогут заниматься не более десяти человек. Это гарантирует каждому обучающемуся максимум внимания со стороны преподавателя и даст возможность лучше усвоить практический и теоретический материал.

Зачем пенсионерам планшеты и смартфоны?

По данным исследований МТС, уже 75% пенсионеров-выпускников пользуются мобильным интернетом почти каждый день: активно общаются в социальных сетях и месседжерах, пользуются электронной почтой, осваивают портал госуслуг, оплачивают услуги ЖКХ. Большинство учеников старшего возраста планируют смотреть видео в интернете и активно пользоваться онлайн магазинами. Основная мотивация к обучению современным технологиям у людей старшего возраста – это желание свободно ориентироваться в сети, идти в ногу со временем и быть на одной волне с детьми и внуками.