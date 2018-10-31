«Действую в одиночку»: Предполагаемым подрывником здания ФСБ в Архангельске оказался 17-летний студент
Силовики уже установили личность предполагаемого подрываника здания УФСБ по Архангельской области. Им оказался 17-летний студент политихнического колледжа Михаил Ж. Молодой человек прошел в здание силовиков в качестве посетителя. Взрывное устройство он пронес в своем рюкзаке. После чего возле КПП устроил подрыв. Во время ЧП парень погиб, от ударной волны и осколков пострадали трое сотрудников ФСБ.
- Да, это наш студент, - подтвердили "КП" в колледже. - Он действительно погиб. Сейчас наших сотрудников опрашивают сотрудники ФСБ.
В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.
Молодой человек, по предварительным данным, был анархистом. И, скорее всего, подрыв он устроил в знак протеста против государственности. Во всяком случае об этом он много писал накануне ЧП. Мы нашли один из постов в соцсети, где человек по псевдонимом Валерьян Панов сообщал о готовящемся взрыве.
Заявление предполагаемого подрывника
Утром 31 октября Валериан написал, что направляется в здание ФСБ Архангельска, где «произойдет теракт». И даже заявил, что ответственность за него берет на себя. О последствиях молодой человек также подумал и был готов погибнуть на месте: «Скорее всего, я подохну от взрыва, ведь взрывное устройство инициируется непосредственно мной через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».
В социальных сетях есть также профиль, который похож на профиль предполагаемого подрывника с измененным именем и фамилией. В статусе у молодого человека стоит «революционная цитата» собственного сочинения. Но любопытно другое. Изучив эту страничку, мы натыкаемся на покледний пост на стене, где парень признается, что сам собрал бомбу.
- Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать, - поясняет парень.
Следственный комитет уже квалифицировал взрыв как теракт.
В соцсетях появилось фотография студенческого билета подрывника.Фото: СОЦСЕТИ
Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.
- Утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв, - сообщают в СКР. - По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".
На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления.
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