«Действую в одиночку»: Предполагаемым подрывником здания ФСБ в Архангельске оказался 17-летний студент

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-31T13:58:11+03:00

Молодой человек был анархистом и незадолго до взрыва сделал признание в соцсетях [фото, видео]

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Силовики уже установили личность предполагаемого подрываника здания УФСБ по Архангельской области. Им оказался 17-летний студент политихнического колледжа Михаил Ж. Молодой человек прошел в здание силовиков в качестве посетителя. Взрывное устройство он пронес в своем рюкзаке. После чего возле КПП устроил подрыв. Во время ЧП парень погиб, от ударной волны и осколков пострадали трое сотрудников ФСБ.

- Да, это наш студент, - подтвердили "КП" в колледже. - Он действительно погиб. Сейчас наших сотрудников опрашивают сотрудники ФСБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675735" frameborder="0"></iframe> В Архангельске после взрыва у дверей ФСБ оцеплен Троицкий проспект и близлежащие улицы.

Молодой человек, по предварительным данным, был анархистом. И, скорее всего, подрыв он устроил в знак протеста против государственности. Во всяком случае об этом он много писал накануне ЧП. Мы нашли один из постов в соцсети, где человек по псевдонимом Валерьян Панов сообщал о готовящемся взрыве.

Заявление предполагаемого подрывника

Утром 31 октября Валериан написал, что направляется в здание ФСБ Архангельска, где «произойдет теракт». И даже заявил, что ответственность за него берет на себя. О последствиях молодой человек также подумал и был готов погибнуть на месте: «Скорее всего, я подохну от взрыва, ведь взрывное устройство инициируется непосредственно мной через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы».

В социальных сетях есть также профиль, который похож на профиль предполагаемого подрывника с измененным именем и фамилией. В статусе у молодого человека стоит «революционная цитата» собственного сочинения. Но любопытно другое. Изучив эту страничку, мы натыкаемся на покледний пост на стене, где парень признается, что сам собрал бомбу.

- Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать, - поясняет парень.

Следственный комитет уже квалифицировал взрыв как теракт.

В соцсетях появилось фотография студенческого билета подрывника.Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв у здания УФСБ в Архангельске.

- Утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв, - сообщают в СКР. - По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления.

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