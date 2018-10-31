«Все, что нам осталось, – память». Петербург почтил 224 погибших в Египте

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-31T20:20:43+03:00

Ровно три года назад над Синайским полуостровом взорвали самолет «Шарм-эль-Шейх – Петербург». Никто не выжил [фото, видео]

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У ОБЩЕЙ МОГИЛЫ

Половина девятого утра, 31 октября. Спешу по аллее Серафимовского кладбища, в руках – четыре синих розы: мне показалось, что они напоминают небо. Египетское небо. Навстречу бредет Надежда Михайловна Садовская. Видно, решила побывать у памятника раньше официальной траурной акции. Не узнает. А я не смеют напомнить, как год назад вместе плакали на разрыв о ее дочери Виктории, зяте Владимире и четырехлетней правнучке Дианочке.

Под «Сложенными крыльями» похоронены неопознанные останкиФото: Артем КИЛЬКИН

У мемориала «Сложенные крылья» стоит две сотни человек. У многих с собой цветы, в некоторых – портреты погибших любимых. Родственники приехали на кладбище после панихиды под звездным куполом Свято-Троицкого собора, которая началась в 07:14 – в ту минуту, когда самолет А321 пропал с радаров и когда, предположительно, на борту сработало взрывное устройство.

На Серафимовском собрались самые близкиеФото: Артем КИЛЬКИН

Хотя у каждой осиротевшей семьи есть своя могилка, семерых так и не нашли: не смогли идентифицировать. Здесь, под «Сложенными крыльями», похоронены неопознанные останки, которые изначально предлагали захоронить в будущем храме с социальным центром на Матисовом канале. А потому для всех семей этот мемориал – как вторая могила «своего» погибшего.

За происходящим с плаката наблюдали те, чьи имена выбиты на металлических плитахФото: Артем КИЛЬКИН

В числе пришедших – районные чиновники, глава Комитета по соцполитике Александр Ржаненков и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он возлагает к «Крыльям» красные розы и зажигает лампадку.

Александр Беглов возложил к «Крыльям» красные розы и зажег лампадкуФото: Артем КИЛЬКИН

– Если что-то вам понадобится, то обращайтесь, пожалуйста, – говорит он родным погибших.

Парни в военной форме подносят к мемориалу корзину цветов от правительства. Следом – еще одна панихида, которую ведет отец Сергий Кубышкин, настоятель будущего храма на Матисовом. Не слез, не стенаний: пока рано, впереди Сад памяти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/675853" frameborder="0"></iframe> Три года с момента авиакатастрофы самолета над Синаем.Артем КИЛЬКИН

ПОДАРОК С НЕБЕС

Сад, состоящий из елей, кленов и мемориала с 224 именем, открыли на Румболовской горе ко второй годовщине. Елочек 25, по числу детей, которые были на борту. Если клены перевязаны белыми лентами, то елочки – голубыми и розовыми. На игольчатых ветвях качаются мягкие игрушки, свечи, сладости…

В Саду памяти – 224 дереваФото: Артем КИЛЬКИН

У самого мемориала – суета: расставляют цветы, надувают белые шары. С огромного плаката за этим наблюдают те, чьи имена выбиты на металлических плитах.

– Тогда была третья годовщина их свадьбы, а сейчас – третья годовщина, как они улетели… навсегда…, – говорит мать Владислава Мовчанова Ольга. – Владику был 31 год, Лиличке – 24. 12 октября 2015-го они отметили три года венчания, 7 ноября – регистрации в загсе. Владика наградили отпуском за хорошую работу… Как время может помочь? Это неизлечимо. Наоборот, с каждым годом труднее: я старею, вижу, как другие дети подрастают, как у них появляются внуки.

Даже с траурной фотографии Владислав и Лилия Мовчановы излучают любовь и светФото: Артем КИЛЬКИН

Даже с траурной фотографии Владислав и Лилия излучают любовь и свет. Говорят, что они были похожи настолько, что даже «дышали в одну сторону». И что «их любовь зажигала все вокруг».

Познакомились случайно: Лилия покинула родную Украину и перебралась в Петербург на заработки, а Владислав был знаком с ее подругой. Еще до переезда Лилии, только по одной фотографии, Владислав решил: «Женюсь!». С будущей свекровью Лилия познакомилась спустя полторы недели после встречи с Владиславом. Звонила матери на Украину и рассказывала, что «встретила принца на белом коне».

Сад из елей, кленов и мемориала открыли на Румболовской горе ко второй годовщинеФото: Артем КИЛЬКИН

– Еще до их отъезда в Египет приснился странный сон, – делится мать Лилии Светлана, которая по несколько раз в год приезжает в Петербург на траурные мероприятия. – Будто монахиня говорит мне: «Молись!». В этот же день позвонила дочка и сказала, что они с Владиком собираются в отпуск. Пыталась ее отговорить, ведь рядом идет война. Но она была настойчива: «Мама, ты не понимаешь, мы только в отеле и на море будем, больше никуда не поедем. Это нам подарок с небес!». Еще один сон был, когда они улетели: собирала с земли детские ручки и ножки… Видно, душа моя была с ними.

ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ

Анатолий Пульянов, который потерял над Синаем сына Романа и его невесту Татьяну Мокиевскую, просит не включать диктофон: несколько многочасовых бесед сделали нас единомышленниками. После гибели единственного сына Анатолий стал замечать то, чего раньше не видел.

Анатолий и Лариса Пульяновы потеряли над Синаем единственного сына РоманаФото: Артем КИЛЬКИН

Так, их с супругой жизнь пронизана цифрами «одиннадцать» и «восемнадцать». Вот и в этом году, во время двух отпускных перелетов, Анатолий с супругой Ларисой сидели на местах 11e и 11f, а также 18e и 18f. Роман с невестой занимали места 11d и 11e.

– На Мальте наткнулся на памятник «Белые тени»: найдите в интернете, вы все поймете (памятник выглядит как плита с вырезанным в ней силуэтом семьи. – Прим. ред.), – делится Анатолий. – Снова нашел то, что искал. Меня будто продолжает кто-то вести…

Со временем становится «только хуже, только больнее»Фото: Артем КИЛЬКИН

Замечаю в толпе Эллу Смирнову, которая лишилась в результате теракта родителей Ирины и Юрия Смирновых, а также тети и дяди Аллы и Александра Радлевич. Среди вещей, которые уцелели после взрыва, Элла получила и искореженный поднос. Его мама и папа везли ей в подарок…

От того, чтобы с головой уйти в горе, спас сынок, который появился на свет спустя три месяца после катастрофы. Мальчуган уже пошел в детский сад. Малыш – «вылитый папа».

ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСТИЛ?

– Погибли простые гражданские, дети. Не на войне. Не в конфликтах. Не по своей глупости или шалости. Они погибли в результате террористического акта, – обращается со сцены к родным губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Вы сумели сделать память, которую храните, всенародной. Ваша боль, наша боль напоминают, что терроризм – одно из самых страшных зол на земле.

Александр Дрозденко пришел на траурную акцию с белыми розамиФото: Артем КИЛЬКИН

От лица всех семей выступила Оксана Федорова, дочь супругов Радлевич.

– Время не лечит, – едва вымолвила она. – Только хуже, только больнее, тоска сильнее. Кажется, что они сейчас выйдут из-за угла, мы все крепко обнимемся и все будет хорошо… Все, что нам осталось, – память. И пока мы помним, наши близкие живы.

На Румболовской вспоминают о 224 погибших каждый месяц 31 числаФото: Артем КИЛЬКИН

Каждый месяц 31 числа в соседнем с Садом памяти Храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни служат заупокойную по всем 224 погибшим. На каждую приходят родственники кого-то из них.

– Если размышлять об этой трагедии, то сразу встает вопрос: почему Бог допустил это? – говорит, прежде чем начать молитву, настоятель храма отец Роман Гуцу. – Есть такие вопросы, на которые нет ответа. Ответы на них будут даны в вечности, когда мы сами предстанем перед Богом и встретимся со всеми близкими и родными. На земле, наверно, нет облегчения и исцеления для боли, которую вы переживаете. Но надо продолжать жить, ради тех, кто рядом.

В небо взмыли 224 белых шараФото: Артем КИЛЬКИН

После небольшой панихиду объявили минуту молчания. Во время нее в небо запустили 224 белых шара. Затем возлагали цветы и зачитывали 224 имени. Оставив на мемориале гвоздики и розы, многие родственники уходили бродить среди кленов и елочек. Скорбь – общая, слезы – личные.

На плитах – имена 25 детейФото: Артем КИЛЬКИН

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