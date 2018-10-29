2018-11-01T11:01:50+03:00
Недвижимость

Петербуржцы выбирают победителей в конкурсе «Доверие потребителя»

Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса "Доверие потребителя" - посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять
Поделиться:
Голосование за лучших в сфере недвижимости проходит в несколько этапов.Голосование за лучших в сфере недвижимости проходит в несколько этапов.
Изменить размер текста:

За три дня работы выставки, с 26 по 28 октября, за компании, вышедшие в полуфинал, проголосовало свыше 500 человек. Эти голоса были суммированы с результатами голосования на выставке "Жилищный проект"(13 - 14 октября) и итогами интернет голосования на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru (10 мая - 30 сентября).

Таким образом, всего за финалистов семи номинаций конкурса "Доверие потребителя" в 2018 году было отдано около 9 000 голосов.

Заключительное экспертное голосование состоится 23 ноября в Зале Ученого совета СПбГАСУ.

Эксперты в трех комиссиях (юридической, информационной политике и рекламе и комиссии по этике) с учетом ранее полученных результатов оценят договорную базу финалистов в каждой номинации; их рекламную деятельность, а также качество клиентского сервиса.

Компании-финалисты по условиям конкурса обязаны предоставить экспертам свои презентации (продолжительностью не более 4-х минут) и ответить на вопросы членов Экспертного совета.

Экспертное голосование проводится в комиссиях анонимно по балльной системе. Оценки каждой комиссии имеют свой коэффициент, максимальный – у юридической комиссии. Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, и выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех номинациях.

Победитель конкурса в каждой номинации определяются с учетом результатов голосования потребителей и экспертов.

Конкурс «Доверие потребителя» завершится 14 декабря 2018 года торжественной церемонией награждения победителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Участок за городом: легко выбрать, легко купить, приятно жить!
На рынке недвижимости в ЛО тысячи предложений участков в сотнях коттеджных поселков, но найти надежного и опытного застройщика с портфелем разнообразных проектов и гибкой оплатой - задача сложная
Новости 24
В Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково
Делегат УЕФА проверил готовность Петербурга к Евро-2020
С декабря из Петербурга во Владивосток начнет летать еще одна авиакомпания
В Петербурге выясняют причины смерти 17-летнего ученика колпинской спецшколы
В Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы
На перекрестке Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции в Петербурге полыхают строительные бытовки
В Петербурге «Газель» припарковалась в фасад усадьбы графа Строганова
В Петербурге за сутки угнали «Мерседес» за два миллиона рублей и «Камаз» за пять
Прогноз погоды на 1 ноября в Петербурге: тепло и без осадков
В Санкт-Петербурге девочка пришла из детского сада с ожогом роговицы
В Ленинградской области легковушка с детьми смялась о КамАЗ
Водитель на Mercedes устроил ДТП в Санкт-Петербурге и сбежал в парк