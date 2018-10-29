Петербуржцы выбирают победителей в конкурсе «Доверие потребителя»

29 Окт. 11:00 2018-11-01T11:01:50+03:00

Голосование за лучших в сфере недвижимости проходит в несколько этапов.

Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса "Доверие потребителя" - посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять

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За три дня работы выставки, с 26 по 28 октября, за компании, вышедшие в полуфинал, проголосовало свыше 500 человек. Эти голоса были суммированы с результатами голосования на выставке "Жилищный проект"(13 - 14 октября) и итогами интернет голосования на сайтах doveriekonkurs.ru и bsn.ru (10 мая - 30 сентября).

Таким образом, всего за финалистов семи номинаций конкурса "Доверие потребителя" в 2018 году было отдано около 9 000 голосов.

Заключительное экспертное голосование состоится 23 ноября в Зале Ученого совета СПбГАСУ.

Эксперты в трех комиссиях (юридической, информационной политике и рекламе и комиссии по этике) с учетом ранее полученных результатов оценят договорную базу финалистов в каждой номинации; их рекламную деятельность, а также качество клиентского сервиса.

Компании-финалисты по условиям конкурса обязаны предоставить экспертам свои презентации (продолжительностью не более 4-х минут) и ответить на вопросы членов Экспертного совета.

Экспертное голосование проводится в комиссиях анонимно по балльной системе. Оценки каждой комиссии имеют свой коэффициент, максимальный – у юридической комиссии. Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, и выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех номинациях.

Победитель конкурса в каждой номинации определяются с учетом результатов голосования потребителей и экспертов.

Конкурс «Доверие потребителя» завершится 14 декабря 2018 года торжественной церемонией награждения победителей.